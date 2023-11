4G Galaxy S20 Series Ka whakawhiwhia ki a Noema 2023 te Whakahou Haumarutanga puta noa i Uropi

Ka taea e nga rangatira o nga putanga 4G o te tupuni S20, te tupuni S20+, me te tupuni S20 Ultra te manawa o te manawa i te mea kua timata a Samsung ki te whakaputa i te whakahoutanga haumarutanga o Noema 2023 mo o raatau taputapu. I mua, he iti noa tenei whakahou ki nga tauira 5G; heoi, kua whakawhānuihia e Samsung tana waatea ki nga putanga 4G ano hoki, he mea pai ki nga kaiwhakamahi i etahi whenua Pakeha.

Ko tenei whakahoutanga haumarutanga hou, i kiia ko te putanga firmware G98xFXXSIHWJD, he iti nei, he iti ake i te 500MB te waahi rokiroki. Kaiwhakamahi i Austria, Bulgaria, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, Nordic whenua, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Southeast Europe, Spain, Switzerland, the Baltic region, the Czech Republic, the Netherlands, me Ka taea e te UK te uru ki tenei whakahou i runga i a raatau waea atamai 4G Galaxy S20.

Ko te panui haumarutanga a Samsung i kii ko tenei whakahoutanga he nui ake i te 65 nga whakaraeraetanga haumarutanga, he pai ake te whakamarumaru ki nga taputapu a nga kaiwhakamahi. Heoi, karekau e whakaatu i nga ahuatanga hou, i nga whakapainga ranei o te mahi.

Mo nga rangatira raupapa 4G Galaxy S20 e noho ana ki tetahi o nga whenua kua kiia ake nei, ko te whakahou ki te papaki haumarutanga hou he huarahi ngawari. Ma te whakatere ki te Tautuhinga me te kowhiri i te Whakahou Pūmanawa, ka taea e nga kaiwhakamahi te tirotiro mo te waatea o te whakahou hou. Ko te tikanga rereke ko te tango i te konae firmware mai i te puna pono me te whakakorikori a ringa ki runga i te taputapu ma te whakamahi i te PC Windows me te taputapu Odin.

Na tenei toronga nui o te whakahoutanga haumarutanga o Whiringa-a-rangi 2023, kei te aro tonu a Samsung ki te haumaru me te haumarutanga o nga taputapu a ona kaiwhakamahi, me te whakarite kia tiakina o raatau raraunga.