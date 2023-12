Ko Norman Lear, Kaihanga Whakaata Whakaata Trailblazing me te Tohu Whakanui, Kua Pahemo i te 101

Ko Norman Lear, he ope paionia i roto i te pouaka whakaata Amerika me te kaihanga o nga waahi whakatumatuma whenua e whakatika ana i nga take hapori me nga kaupapa torangapu, kua mate i te 101 o ona tau. Katoa i roto i te whanau," "Sanford me Tama," "Ko nga Jeffersons," me "Maude."

Ko nga waahi rongonui a Lear i ruku maia ki roto i nga kaupapa tautohetohe penei i te kaikiri, te wahine, te whakakeke, me te Pakanga o Vietnam, e whakaohooho ana i nga korero me nga tikanga whakawero a te hapori. I hanga e ia nga ahuatanga maumahara, tae atu ki a Archie Bunker mai i te "Katoa i roto i te Whanau," he ahua karekau nei i noho hei whakaata mo nga mahi a te tini o Amerika. I ahu mai a Lear i a Bunker i runga i tana ake papa, e whakaatu ana i nga uauatanga o te kaha o te whanau me nga take hapori.

Ahakoa he maha nga wa i tutakina ai ana whakaaturanga i te tuatahi, i te mutunga ka tino rongonui ratou, e tohu ana i to raatau kaha ki te paoho ki nga kaimakitaki. Ko nga whakaaturanga a Lear i turaki i nga rohe o nga mea i whakaarohia e whakaaetia ana i runga i te pouaka whakaata whatunga i tera wa, e para ana i te huarahi mo nga kaihanga a meake nei ki te whakatika i nga take paapori me nga take torangapu.

I waho o te mata, i kaha te korero a Lear mo ana uara ahu whakamua, a, he tino kaikorero ia mo te kawenga tangata. I whakamahia e ia tana turanga ki te whakamarama i nga kaupapa nui me te akiaki i te whakaaro arohaehae. Ko te paanga o Lear ki runga i te whenua pouaka whakaata e kore e taea te whakahua, ka kitea tana awe i roto i te tini o nga raupapa o naianei e aro ana ki te ahuatanga o Amerika.

Ko te nui o nga takoha a Lear ki te pouaka whakaata i whakanuia me te maha o nga tohu, tae atu ki te whakauru ki te Whare Whakaata Whakaata Rongonui, ono Emmy Awards, he Peabody Lifetime Achievement Award, me te Medal of Arts. Ko te Golden Globes mariko tata nei i whakanuia ia ki te Tohu Carol Burnett mo te whakatutukitanga o te ao.

Ka waiho e Norman Lear he taonga tuku iho mo nga mahi whakangahau ka puta ake i te mata iti. Ko tana korero pakiwaitara me tana tirotiro mataku kore mo nga kaupapa hapori ka noho tonu te ahua o te pouaka whakaata mo nga tau kei te heke mai.