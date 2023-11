He Aratohu mo te Whakapai ake i to PlayStation 4 me te SSD

Mena he rangatira koe mo te PlayStation 4, kua kite pea koe he tino puhoi nga wa uta mo nga keemu. Ko te rongo pai ka taea e koe te whakapai ake i te puku o to papatohu ki te puku totika (SSD) me te whakapai ake i nga waa uta. I roto i tenei aratohu, ka haere matou ki a koe i roto i nga huarahi mo te whakahou i to puku PS4 ki te SSD.

I mua i te ruku ki nga hikoinga, kia mohio tatou ki nga painga o te whakahou ki te SSD. He puhoi te puku pakeke e haere mai ana me te PS4, ka puta he wa roa te utaina. Ko te SSD, i tetahi atu taha, he tere ake te panui me te tuhi tere, na te mea he poto ake nga wa uta mo nga keemu. Ahakoa e kore e tere nga wa uta, ka taea e koe te heke mai i te 10 ki te 20 hēkona neke atu ranei.

Na, kia timata tatou ki te tukanga whakamohoatanga.

Hipanga 1: Whakahokia to Tiaki Keemu

Ko nga mea tuatahi, me whakahoki e koe o raraunga katoa i mua i te huri i te puku marō. Ki te mahi i tenei, ka hiahia koe ki te puku USB. Pane ki Tautuhinga> Pūnaha> Whakamuri me te Whakaora i runga i to PS4 ka kowhiri i te whiringa Whakamuri PS4. Kia kaha ki te whakahoki i o raraunga kua tiakina, tae atu ki nga penapena keemu, ka taea hoki e koe te whakahoki i nga tono ki te hiahia koe.

Hipanga 2: Whakakapia te Puku

Kia tautokohia o raraunga, kua tae ki te wa ki te whakakapi i te puku marō. He ngawari noa tenei mahi a Sony. I runga i te tauira o to PS4, ka rereke pea nga hikoi. Ka hiahia koe ki te huriwiri hei tango i te whare herehere puku me te whakakapi ki te SSD. Kia mau tonu te puku ki te wiri.

Hipanga 3: Tāuta anō te Pūmanawa PS4

Whai muri i te whakaurunga o te SSD hou, me whakauru ano koe i te rorohiko PS4. Kei roto i tenei ko te whakahōputu puku USB, te tango i te punaha punaha mai i te whaarangi tautoko a Sony, me te arawhiti i te PS4 ki te Aratau Haumaru hei whakauru i te rorohiko mai i te puku USB. Kia mau ki te whai i nga tohutohu taipitopito i homai e Sony mo te mahi pai ki te whakauru ano.

Hipanga 4: Whakahokia o Raraunga me te whakauru ano i nga keemu

Kia whakauruhia te rorohiko, ka taea e koe te takiuru ki to putea PlayStation me te whakaora i nga raraunga i tautokohia e koe i mua. Mena i whakamahia e koe he puku USB, whakauru noa ki roto i te papatohu ka whai i nga tohutohu i runga-mata. Ka mutu, ka taea e koe te whakauru ano i o keemu me te pai ki nga waa uta i runga i to PS4 kua whakahoutia.

FAQ:

Q: Ma te whakahou ake i taku PS4 ki te SSD ka kore taku whakamana?

A: Kao, ko te whakahou ake i te puku pakeke e kore e whakakorehia te raihana mena ka whai koe i te tikanga tika.

Q: Ka taea e au te whakamahi i te SSD M.2 hei utu mo te SSD 2.5-inihi?

A: Kaore, ka hiahia te PS4 ki te SSD 2.5-inihi, na reira ka kore te M.2 SSD e hototahi.

Q: Kia pehea te roa o te mahi whakahou?

A: Ko te tukanga katoa, tae atu ki te tautoko i nga raraunga, te whakakapi i te puku, me te whakauru ano i te rorohiko, me tata ki te 15 meneti.

Q: Ma te whakahou ake ki te SSD ka pai ake te mahi keemu atu i nga waa uta?

A: Ahakoa ko te SSD e whakapai ake ana i nga waa uta, tera pea ka pai ake te ahua o te taakaro me te tere ake o te whakaurunga o nga keemu me nga whakahou.

P: Ka taea e au te whakamahi SSD o waho hei whakakapi i te puku o roto?

A: Ae, ka taea e koe te whakamahi i te SSD o waho ma tetahi o nga tauranga USB i runga i te PS4, engari ko te tere tere kaore pea i te mea nui ki te whakahou SSD o roto.

Kia maumahara ki te tirotiro i nga tohutohu motuhake mo to tauira PS4 me te whai waahi tika i te wa e whakahaere ana i nga waahanga taputapu. Ma te iti o te manawanui me nga taputapu tika, ka taea e koe te manawa hou ki to PlayStation 4 me te whakahou SSD. Ka hari te petipeti!