Ko te Hero Tank Hou i whakaatuhia mo Overwatch 2 I mua i te BlizzCon

Ko te hongere korero Nintendo Whakawhiti eShop kua pohehe i te tuku i etahi korero whakahihiri mo te Overwatch 2, e whakaputa ana i te ngaru o te tumanako i waenga i nga kaiwhaiwhai. I kitea e te riiki te taapiri o tetahi toa waka hou ko Mauga ki te raarangi o te keemu, i te taha o te waa 8 e haere ake nei.

Ko Mauga, mau pu me nga pu mekameka e kiia nei ko Gunny me Cha-Cha, e whakaatu ana i tetahi momo taakaro ahurei ki te keemu. Ka whaiwari nga kaitakaro ki te puhipuhi i nga pu mekameka takitahi, i te wa kotahi ranei, e whai hua ana i roto i nga momo ahuatanga whawhai. I tua atu, kei a Mauga te mana kaha e kiia nei ko Berserker, e tuku ana i te hauora rangitahi i nga wa e pa ana te kino kino.

I te wa e ahu whakamua ana a Overwatch 2 ki tana tukunga mana, kua pa a Blizzard ki tana wahanga tika o te whakahee mai i te hapori. Ko te whakaurunga o tetahi tauira takaro-kore-kore, te whakakorenga o te aratau PvE Hero e tino tumanakohia ana, me nga awangawanga e pa ana ki te whakangao moni kaitaua kua whai waahi ki te whakaurunga. Ko te Kaiwhakaputa Activision Blizzard i kii i te hekenga o nga mahi a nga kaitakaro me te haumi ki Overwatch 2 i te wa o te waea putea.

No reira, ka anga te taiwhanga ki te wero ki te whakaara i te hikaka me te whakawhirinaki ki te keemu e haere ake nei. Na te panui o Mauga me etahi atu mea ohorere i BlizzCon, ko te whai a Blizzard ki te whakatenatena i nga kaitakaro kei te noho pai a Overwatch 2 mo te angitu a meake nei ki tonu i nga wheako whakaari me nga ahuatanga pai ake.

FAQ:

Q: He aha te hongere korero Nintendo Switch eShop?

A: Ko te hongere purongo Nintendo Switch eShop he papaaho e whakarato ana i nga whakahoutanga me nga korero mo nga momo keemu me nga ihirangi kei runga i te papatohu Nintendo Switch.

Q: Ahea ka taapirihia a Mauga ki Overwatch 2?

A: Ko te tumanako ka uru atu a Mauga ki te rarangi o nga taakaro takaro i Overwatch 2 a te Hakihea 5, whai muri i te whakamatautau i nga wiki e haere ake nei.

Q: He aha te BlizzCon?

A: Ko te BlizzCon he huihuinga petipeti a-tau e whakahaerehia ana e Blizzard Entertainment, kei reira te kamupene e whakaatu ana me te panui i nga putanga hou, nga whakahou, me nga huihuinga e pa ana ki a raatau keemu.

Q: He aha i tautohetohe ai a Overwatch 2?

A: Ko te Overwatch 2 kua pa ki nga whakapae mo nga take maha, tae atu ki tana whakawhiti mai i te keemu moni ki te tauira kore utu, te whakakorenga o te aratau PvE Hero, me nga awangawanga e pa ana ki nga mahi monetization kaha.