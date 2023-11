Kimihia nga utu whakamiharo i runga i nga keemu Nintendo Whakawhiti i tenei Paraire Pango

Ko te Paraire Pango kei konei, kei te whai waahi nga kaakaakaro na te mea kei te waatea nga utu utu nui i runga i te whānuitanga o nga keemu Nintendo Whakawhiti. Ahakoa kei te pirangi koe ki te pahua i a koe, ki te rapu ranei i te koha hararei tino pai, koinei te wa ki te hopu i nga taitara tino pai ki nga utu utu. Ko nga toa toa penei i te Best Buy, Amazon, GameStop, me etahi atu kei te tuku mo te kauae e kore e ngaro.

Hoko Pai: Nga utu kore utu i runga i nga Keemu Whakawhiti Nintendo

Ka puta katoa a Best Buy i tenei Paraire Pango me nga utu utu nui mo nga keemu Nintendo Whakawhiti, taputapu, me etahi atu. Mai i nga karaehe ki nga putanga hou, he mea mo te katoa. Kaua e ngaro te whai waahi ki te hopu i te Teenage Mutant Ninja Turtles: Te Kohinga Cowabunga i te utu 17% tino pai.

Amazon: Nga utu kore i mua i runga i a Mario + Rabbids: Sparks of Hope me Sonic Superstars

Ko te hoko Paraire Pango a Amazon e kore e ngaro. Kei te whakaekea e ratou he utu nui mo nga keemu Nintendo Whakawhiti penei i a Mario + Rabbids: Sparks of Hope i te utu 75%. Ka kitea hoki e koe he utu pai mo nga Sonic Superstars kua tukuna tata nei.

GameStop: He utu nui me te penapena taapiri mo nga taitara Nintendo Whakawhiti

Whakapaia mo te penapena moni i GameStop i tenei Paraire Pango. Ma te hekenga o runga ki te 50% mo te maha o nga keemu, tae atu ki nga taitara Nintendo Whakawhiti rongonui penei i te Pokemon Brilliant Diamond me te Shining Pearl, Te Poutohu o Zelda: Skyward Sword HD, me te Bravely Default II, koinei te huarahi tino pai ki te whakawhānui i to kohinga keemu. I tua atu, ki te ota koe i runga ipurangi me te whiriwhiri i te tiki i roto i te toa, ka whiwhi koe i te $5 atu mo ia ota. He utu tera ka taea e koe te whakamahi i nga wa maha!

Nintendo eShop: Nga Mamati Mamati i nga Utu Whakaiti

Mena he pai ki a koe te waatea o nga keemu matihiko, ko te Nintendo eShop te waahi hei haere. Na nga hokonga whakamiharo o te Paraire Pango i runga i nga keemu tuatahi a Nintendo, nga keemu Capcom, nga keemu a Warner Bros, me etahi atu, ka kitea e koe nga utu kore e taea e koe te whakangahau mo nga haora i te mutunga. Kei te waatea enei utu mo te Hakihea 3.

Kei hea te hoko i nga keemu Nintendo Whakawhiti i te Paraire Pango

Tata ki nga kaihokohoko nui katoa e uru ana ki nga hoko Paraire Pango mo nga keemu Nintendo Whakawhiti. Ka kitea e koe nga utu pai mo nga taitara rongonui penei i te Super Mario Odyssey, Fire Emblem Engage, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Octopath Traveler II, me te maha atu. Ahakoa ka whiriwhiri koe ki te toro atu ki nga kaihokohoko pouaka nui penei i te Best Buy, GameStop, Walmart, me Target, tirotiro ipurangi ranei i Amazon, i te Toa Nintendo ranei, kei te tatari mai nga utu whakamiharo ki a koe.

Pātai Auau

1. Kei te toa, kei te ipurangi ranei enei utu?

Ko te nuinga o nga utu e waatea ana i roto i te toa me te ipurangi, ka whaiwari koe ki te whiriwhiri i te huarahi hokohoko e pai ana ki a koe.

2. Kia pehea te roa o nga mahi mo te Paraire Pango?

Ko nga utu mo te Paraire Pango mo te wa poto, na kia tirohia nga ra motuhake i whakahuahia e ia kaihoko.

3. Ka taea e au te hoko keemu matihiko mai i te Nintendo eShop hei koha?

Heoi, kaore te Nintendo eShop e tuku i nga whiringa koha. Heoi, ka taea tonu e koe te whakamahi i nga utu me te hoko i nga waehere keemu mamati hei koha mai i etahi atu kaihokohoko.

4. He pai te hoko i nga kaari koha Nintendo eShop i te Paraire Pango?

Tino! Ehara i te mea ka taea e koe te kapo i nga utu pai mo nga keemu Nintendo eShop, engari ka taea e koe te penapena ake ma te hoko kaari koha Nintendo eShop utu iti.

Ko te Paraire Pango te waa tino pai ki te whika i nga utu whakamiharo mo nga keemu Nintendo Whakawhiti. Kaua e ngaro i tenei waahi ki te whakawhānui ake i to whare pukapuka petipeti me te miharo ranei i o hunga e aroha ana ki nga taonga tino pai. Kia tere te mahi, na te mea kaore enei utu e mau tonu!