Nga Taipitopito Hou Ka Puta Mo Te Whakawhiti Nintendo Panuku: He Mana ake, Engari Kaore he Putanga 4K

Ko nga purongo hou e kii ana ko te kairiiwhi e tino tumanakohia ana ki te Whakawhiti Nintendo kare pea e kaha ki te whakaputa keemu i roto i te whakataunga 4K. Ahakoa he iti tonu nga korero mo te papatohu, kua whakaatuhia e nga puna ko te maramara Nvidia T239, e kii ana kei te kaha te kaha o te Nintendo Switch e whai ake nei, kaore he kaha ki te whakatere ako hohonu (DLA). Ka taea e tenei ngaro te aukati i te kaha o te DLSS o te papatohu.

Ko te DLSS, he poto mo te Deep Learning Super Sampling, he kaupapa rongonui mo nga korerorero e pa ana ki nga ahuatanga o te korero mo te Nintendo Switch e haere ake nei. Ka whakamahia e ia te mohiotanga horihori ki te whakanui ake i nga whakairoiro taumira iti, ka pai ake nga tirohanga me te kore e nui te taumaha ki nga taputapu o te punaha. Ki te kore te DLA, ka kaha te awe o te Whakawhiti 2 ki te whakatutuki i te whakataunga 4K. Engari, ka whakawhäitihia te papatohu ki te 1080p taumira, me etahi puna e kii ana he 1440p pea i runga i te keemu.

Ahakoa ko enei whakatau i runga i nga korero whakapae me nga korero kaore ano kia whakamanahia, ka puta he awangawanga mo te kaha o te Whakawhiti 2 ki te whakataurite ki ona kaiwhakataetae, penei i te Xbox Series S. Ko te kore o te DLA i roto i te maramara korero ka taea te rereke i te mahi me te kounga ataata o te Nintendo. papatohu mai i etahi atu papaaho petipeti.

Kua noho puku a Nintendo mo tenei kaupapa, ko te Perehitini a Shuntaro Furukawa e whakakahore ana i nga korero mo nga whakaaturanga taputapu ki nga hoa. Heoi, i te wa e rere haere tonu ana nga korero, ka piki te tumanako mo te huratanga mana o te papatohu hou, e kiia ana ka tu hei tera tau.

I te wa e tatari ana nga kaiwhaiwhai ki etahi atu korero, e marama ana ko te Nintendo Whakawhiti e whai ake nei ka nui ake te kaha me te pai ake o nga mahi. Heoi ano, ka kitea tonu mena he nui te paanga o te kore o te DLA ki ona kaha whakairoiro. I te mutunga, me tatari nga kaitakaro mo nga panui whaimana me nga wheako-a-ringa ki te whakatau i te kaha pono o te Whakawhiti 2.

FAQ

Ka tautokohia e te Nintendo Whakawhiti muri te whakataunga 4K?

Ko nga purongo hou e kii ana ko te Nintendo Whakawhiti e whai ake nei kaore pea e kaha ki te whakaputa i nga keemu i roto i te whakataunga 4K na te kore o te whakatere ako hohonu (DLA) i roto i te maramara Nvidia T239 kua rongohia.

He aha te DLSS?

Ko te DLSS te tohu mo te Deep Learning Super Sampling, e whakamahi ana i te mohiotanga horihori ki te whakanui ake i nga whakairoiro taumira iti, ka pai ake nga tirohanga.

Ahea ka whakaatuhia te Nintendo Whakawhiti hou?

Ko te Nintendo Whakawhiti hou e tika ana kia whakaatuhia i etahi wa i te tau e whai ake nei, ahakoa kaore ano kia whakapumautia he ra tika.

Ka noho whakamuri te Whakawhiti 2?

Ahakoa he iti tonu nga korero mo te papatohu e haere ake nei, kua puta nga korero mo te tupono ka kore pea te Whakawhiti 2 e hoki whakamuri-hototahi ki nga keemu Nintendo Switch o mua.