Ka whakarewahia e te NFT Gaming Co. te Keemu Tuatahi, "Space Striker AI"

Te turanga petipeti mamati Kua panuitia e te NFT Gaming Co. tona urunga ki te maakete me te tukunga o tana keemu tuatahi, "Space Striker AI," e waatea ana i runga i nga taputapu Android me iOS. Ko te whainga a te kamupene ki te whakawhiti i te aputa i waenga i nga petipeti tuku iho me te Tukutuku 3 ma te whakawhanake i nga keemu noa e whakauru ana i nga ahuatanga hou penei i nga tohu kore-fungible (NFT).

Ko te Tumuaki o The NFT Gaming Co., Vadim Mats, i kii ko ta ratou whainga ko te whakakotahi i nga keemu mamati tikanga me nga huānga ahurei o roto i te keemu, tae atu ki nga hiako, nga kiripuaki, me nga wheako ka taea te hanga me te hanga hei NFT. Na roto i te whakauru i te hangarau poraka ki roto i te petipeti, e whai ana te kamupene ki te tuku ki nga kaiwhakamahi he taumata hou o te mana me te uara mo o raatau rawa-a-roto.

I tua atu i te "Space Striker AI," Kei te whakaaro a te NFT Gaming Co. ki te tuku atu i nga keemu me nga tono whakaputa moni i nga wa e heke mai nei. Ko te arotahi a te kamupene ki te hanga wheako petipeti auaha e whai hua ana i nga NFT ka wehe ke atu i nga kaihanga keemu tuku iho.

Ko te "Space Striker AI" ka taea te tango mai i te Google Play Store me te Apple App Store. Ko te urunga mai o te NFT Gaming Co. ki te maakete kua tino arohia, me o raatau hea hokohoko Nasdaq kua piki ake i te 8% i roto i nga mahi o mua i te maakete.

I te tipu haere tonu o te ahumahi petipeti, ko te whakaurunga o nga NFT me te hangarau poraka e whakaatu ana i nga huarahi hou mo nga kaitakaro ki te uru atu ki nga keemu me te whai rawa mamati ahurei. Ko te tomokanga o te NFT Gaming Co. ki te maakete he tohu nui ki te tango i nga NFT i roto i te petipeti.

Nga wehewehe:

– Nga tohu kore-fungible (NFTs): Nga rawa mamati ahurei e tohu ana i te mana o tetahi mea motuhake, waahanga ihirangi ranei kei runga i te poraka.

Nga Puna: Ko te tuku korero a te NFT Gaming Co., MT Newswires.