Te Maramatanga ki te Paanga o te Hekenga Beaver ki nga Hapori Arctic

Ko tetahi rangahau hou e kiia nei ko Barin, e tohu ana mo Beavers me te Socio-ecological Resilience i Inuit Nunangat, kei te tirotiro i te paanga o te hekenga o nga pire ki te Arctic ki te rohe me ona hapori. I te haere tonu o nga pire ki te raki, he nui nga hua o to ratou kaha ki te whakarereke i nga ara wai me te hanga ano i nga whenua a tawhio noa.

Ko Helen Wheeler no te Whare Wananga o Anglia Ruskin me Phillip Marsh no te Whare Wananga o Wilfrid Laurier i arahi, i te mahi tahi me Herb Nakimayak mai i te Inuvialuit Fish Joint Management Committee me etahi atu hoa, ka whai te kaupapa Barin ki te mohio ki nga huringa e pa ana ki te pipira ki nga awa me nga roto me te pehea nga huringa ka pa ki nga tangata. He mea tino nui tenei rangahau mo te Rohe Whakataunga Inuvialuit i Kanata.

I Alaska, he maha nga tau e rangahau ana nga kaiputaiao penei i a Ken Tape ki nga paanga o nga pipiri, kua hanga e ratou te Arctic Beaver Observation Network (A-Bon) hei whakaahuru i te mahi tahi me te tiritiri matauranga i waenga i nga kairangahau mai i nga rohe rereke. Heoi, kei te whai tonu a Kanata ki te ako me te mohio ki te tauine o nga take e pa ana ki nga pire i roto i te Arctic.

He nui te awenga a te Beavers ki nga puunaha rauwiringa kaiao whenua iti, tae atu ki te hukapapa, te paihikara waro, te taupori ika, me te kounga o te wai. Ahakoa kua tino rangahaua nga paanga o te pipira i etahi atu waahi, he wero ahurei kei te Arctic na te mea he whenua toooo me ona punaha iti-mahana. Kei te kite a Arctic i nga huringa nui na te huringa o te rangi, he mea nui ki te whakatau i nga huringa motuhake e pa ana ki nga pipiri.

Ko te kaupapa Barin he whakatika i etahi take nui, penei i te tipu o te taupori pire, tona paanga ki nga nohoanga ika me nga ika, me nga paanga o muri mai ki nga hapori huri noa. Ko te rangahau ko te whakamahi i nga raraunga amiorangi NASA me te whakatauira tauanga ki te matapae i te nekehanga o nga pire me nga huringa wai. Kei roto hoki ko nga awheawhe hapori, ko te kohi korero a-waha, me te kohinga raraunga i runga i te whenua.

Ko te waahi ako mo Barin ko Aklavik, Tuktoyaktuk, me Inuvik, me nga waahanga wai i te taha o te huarahi o Inuvik-Tuktoyaktuk. Kua kite a Herb Nakimayak, te heamana o te Komiti Whakahaere Hononga o Inuvialuit Fish, i nga huringa nui i roto i enei waahi, penei i te piki haere o nga papuni pipiri me ona paanga ki nga awa kawe ika me nga rauwiringa kaiao e whakawhirinakihia ana e nga tohorā me nga kekeno.

I roto i te katoa, ko te kaupapa Barin e whai ana ki te whakarato rangahau whai hua hei awhina i nga mahi whakatau me te whakawhanake rautaki mo te aro turuki me te whakahaere a te hapori. Ma te mohio ki te paanga o te hekenga pire ki runga i nga hapori Arctic, ka taea te whakatinana i nga tikanga pai ake hei whakapumau i te pakari me te mauri o enei rauwiringa kaiao.

