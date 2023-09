Kohikohinga Taitapa Hou: Ko te Pouaka a Pandora he utu nui mo nga kaiwhaiwhai

Ko te Kohinga Taitapa kua whakarewahia tata nei: Ko te Pouaka a Pandora kua rongonui i waenga i nga kaiwhaiwhai Borderlands, ka piki tere ki te "Top Paid" Xbox chart. Mai i tana tukunga i te Mahuru 1st, kua tae te kohinga ki te waahi tuarua i runga i te tūtohi UK, a kei te noho tonu ki te nama whitu i te US.

Ko tetahi o nga tino take mo tona rongonui ko te utu nui 60% e waatea ana i tenei wa, ka heke te utu mai i te £123.99 / $149.99 ki te £49.59 / $59.99. Hei taapiri, ko te hunga kei a raatau etahi o nga keemu kei roto i te kohinga ka parekareka ki te utu utu nui ake.

Ko te Kohinga Taitapa: Pandora's Box e ono nga keemu, me nga mea taapiri katoa mo ia keemu. Ka taea e nga kaiwhaiwhai te tumanako i nga haora o te takaro ruku me te torotoro i roto i te ao motuhake o Borderlands.

Mo te hunga e pirangi ana ki te hoko i te kohinga, koinei te wa tino pai ki te mahi i mua i te paunga o te utu i te Wenerei, i te Taite ranei o tenei wiki. Ka kitea te kohinga i runga i te Toa Xbox.

He maha nga kaiwhaiwhai e harikoa ana ki tenei tuku, na te mea he nui te uara mo nga keemu e ono me o raatau korero taapiri. Heoi, he rereke pea nga whakaaro, ka akiakihia nga tangata takitahi ki te whakapuaki i o raatau whakaaro ki te waahanga korero.

