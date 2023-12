Ko nga mea motuhake o te Kirihimete a NBC he mea tino pai ki te hunga whakarongo, e hia miriona nga kaimakitaki i te po o te Wenerei. Ko te kaupapa motuhake "Christmas in Rockefeller Center" i tae atu ki te hunga whakarongo e 7 miriona taangata puta noa i te NBC, Peacock, me nga papaaho mamati i roto i nga ra e toru o te whakaroa i te tirohanga. I tohu tenei i te tino kaimakitaki mo te rama rakau Kirihimete o Rockefeller mai i te tau 2020, me te pikinga 7% ki te tau kua hipa.

Ko te mea motuhake, na Kelly Clarkson i whakahaere, i whakaatu i nga mahi a te rarangi whetu-whetu ko Chloe Bailey, Adam Blackstone, Cher, David Foster, Liz Gillies, Darlene Love, Seth MacFarlane, Barry Manilow, Katharine McPhee, Keke Palmer, Carly Pearce, me Manuel Turizo. I whakarongo mai nga kaimakitaki ki te harikoa ki te ahua harikoa me nga mahi whakaihiihi.

I muri mai i te "Kirihimete i Rockefeller Center," i whakapaohotia e NBC te "Christmas at Graceland" tuatahi, he hararei motuhake i ripeneta mai i te kainga o Elvis Presley. Ko te Kaiwhakahaere na Riley Keough, te mokopuna a Elvis Presley, he 5.2 miriona nga kaimakitaki mo nga ra e toru e matakitaki ana i runga i nga papaaho katoa. I roto i te 10 p.m. timeslot, koinei te kaupapa e tino maatakihia ana me te whiwhi i te reanga teitei i roto i te demo matua.

"Kirihimete ki Graceland" i whakaatu i nga whakaaturanga na Alanis Morissette, John Legend, Kacey Musgraves, Kane Brown, Lainey Wilson, Lana Del Rey, Post Malone, me te Pakanga me te Tiriti. Ko te kaha o te whetu me te waahi ahurei kua taapirihia ki te tono motuhake, ka waiho hei maataki mo nga kaiwhaiwhai o nga waiata hararei.

I roto i te katoa, ko nga kaupapa Kirihimete a NBC i harikoa me nga whakangahau ki nga miriona o nga kaimakitaki, ka mau i te wairua hararei me te whakaatu i nga kaihaka totika. Ko te angitu o enei kaupapa motuhake e whakaatu ana i te kaha o nga kaupapa Kirihimete me te kaha ki te whakakotahi i nga tangata ma te waiata me te whakanui.