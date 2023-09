Ka Tirihia e te Tohunga nga Tikanga Taiao mo te Whakakore i te Korokoro

Ko te paura he raruraru nakunaku noa e pa ana ki te tini o nga tangata. He maha nga wa ka huri tatou ki nga rongoa rongoa mo te whakaora, engari he tikanga maaori hei awhina i te whakaheke i te kopa. Ko Takuta Janine Bowring, he tohunga rongonui mo te hauora whekau e noho ana i Kanata, kua tohatoha i ana tohutohu pai mo TikTok, kua whiwhi miriona tirohanga. Ahakoa kei te pohehe etahi tangata, kei te tautokohia enei tikanga e nga taunakitanga putaiao.

Na, he aha enei tikanga maori hei whakaora i te kookiri? Ka tohutohu a Bowring i nga mea e whai ake nei:

1. Kia noho hydrated: He mea nui te inu i te wai kia tika te nakunaku me te kookiri. Ka taea e te matewai te arai i nga koe me te uaua ki te tuku. Me inu i te iti rawa 8 karaihe wai ia ra.

2. Whakanuia te kai muka: Ko te kai i te kai whai kiko ki te muka ka taea te whakakorikori i nga whekau. Whakauruhia nga hua, nga huawhenua, nga karepe katoa, me nga remu ki roto i o kai. I tua atu, ka taea e koe te tango i te taapiri muka ki te hiahiatia.

3. Ko te korikori i nga wa katoa: Ko te korikori tinana e whakaihiihi ana i nga uaua i roto i nga whekau, e whakatairanga ana i nga kohanga whekau. Me mahi i nga wa katoa, penei i te hikoi, i te korikori ranei, hei awhina i te aukati me te whakakore i te kopa.

4. Whakamātauria ngā rongoā māori: Ko te whakaaro a Bowring ki te whakamahi i ngā rongoā māori pēnei i te tī otaota, pērā i te pepa mint, te kanekane rānei, hei whakangāwari i te pūnaha kūnatu me te whakatairanga i te auau o te whekau. Ka whai hua ano hoki te probiotic mo te pupuri i te whekau hauora.

Ahakoa ka awhina pea enei tohutohu ki te whakaora i te paopao i tenei wa tonu, he mea nui ki te whakatika i nga take o te paopao mo te wa roa. Mena ka pa ki a koe te kookiri mau tonu me etahi atu take keri, he mea tika kia toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te arotake tika me te mahere maimoatanga whaiaro.

Hei whakarāpopototanga, ka taea te whakakore i te koroke ma roto i nga tikanga taiao penei i te noho wai, te whakanui ake i te kai muka, te whakakorikori i nga wa katoa, me te whakamatau i nga rongoa taiao. Ko enei kupu tohutohu mai i a Takuta Janine Bowring, he tohunga whai mana mo te hauora whekau, e whakarato ana i te huarahi katoa ki te whakatairanga i te hauora nakunaku me te whakaora i te koroke.

Nga wehewehe:

- Te hauora o te whekau: E pa ana ki te toenga me te mahi tino pai o te punaha gastrointestinal, tae atu ki te puku, whekau, me te microbiome.

– Korokoro: He ahua e tohuhia ana e te ngoikore o te kopa, te uaua ranei o te kopa, he maha nga wa ka puta mai he kohu pakeke me te maroke.

Rauemi:

