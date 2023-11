Ka hurahia e Lucy Spacecraft a NASA te punaha Asteroid Binary

Ko te waka aao a Lucy a NASA i oti i te rere o tana whainga asteroid tuatahi me te kitenga ohorere - ko te asteroid, ko Dinkinesh te ingoa, he punaha rua kei roto he asteroid tuatahi nui me tetahi "marama" iti e huri haere ana. Ko nga whakaahua i hopukina e Lucy i whakaatu i tenei ahuatanga ahurei me te miharo i nga kaiputaiao i uru ki te misioni.

Ko te asteroid tuatahi i roto i te punaha Dinkinesh e kiia ana he haurua maero te whanui, ko tana peerangi he 0.15 maero te whanui. Ko tenei kitenga ohorere kua piki ake te ihiihi e karapoti ana i te misioni a Lucy, e whai ana ki te torotoro i nga pokai Torotiana, e rua nga roopu asteroids kei te taha o te ara rite ki te aorangi Jupiter.

"Ko nga Trojans te taupori nui whakamutunga o nga taonga kaore ano kia kitea tatatia," e kii ana te kaiputaiao aorangi NASA a Thomas Statler. "A ka mahi a Lucy mo te wa tuatahi."

I whakaingoatia te misioni i muri i te angaahi rongonui "Lucy", he kitenga whenua i roto i te kukuwhatanga tangata. Waihoki, ko te tumanako a NASA ma te ako i enei parapara o te aorangi ka puta he matauranga nui ki te takenga mai o to tatou punaha solar.

Ahakoa ko te kaupapa tuatahi o te tutakitanga a Lucy ki a Dinkinesh ko te whakamatautau i te punaha asteroid-asteroid o te waka mokowhiti, ko te tātaritanga tuatahi o nga whakaahua e kii ana ma te ako i tenei asteroid rua-rua ka taea te whakamarama me pehea te neke tata atu o nga asteroids ki te whenua. He mea tino nui enei matauranga mo te aromatawai i nga riri ka pa ki to tatou ao.

Ahakoa he taapiri ohorere a Dinkinesh ki te misioni a Lucy, ka haere tonu te waka mokowhiti i tana haerenga whakahirahira i te waahi. Whai muri i te hui tahi me tetahi atu asteroid whitiki matua me etahi atu porotiti ra, ka tae atu a Lucy ki nga pokai Torotiana i te tau 2027, whai muri i te haerenga ki te tini asteroids e whai ana i a Jupiter i te tau 2033.

Ma te wetewete i nga mea ngaro o enei tinana tiretiera tawhiti, ka whai waahi te misioni a Lucy ki te maarama ki te hitori o te ao me to tatou waahi ki roto. Kei ia asteroid nga korero nui hei awhina i nga kaiputaiao ki te whakakotahi i nga korero mo o tatou takenga mai o te ao.

FAQ:

P: He aha te whakaaturanga a Lucy i te rere o Dinkinesh?

A: I whakaatuhia e te rererangi ko Dinkinesh he punaha asteroid rua kei roto he asteroid tuatahi nui ake me tetahi peerangi iti.

Q: He aha nga pokai Torotiana?

A: Ko nga pokai Torotiana e rua nga roopu asteroids kei te taha o te ara rite ki te aorangi Jupiter.

P: He aha i tapaina ai te miihana ko Lucy?

A: I whakaingoatia te miihana ki te kohiwi rongonui o “Lucy”, nana i huri te mohio o nga kaiputaiao ki te kukuwhatanga tangata.

P: He aha te kaupapa o te ako i nga pokai Torotiana?

A: Ma te ako i nga pokai Torotiana ka tino mohio ki te hitori me te hanganga o to tatou punaha solar.