Nga Whakakitenga Hou i roto i te Misiona a Lucy a NASA: I kitea te punaha Asteroid Binary Asteroid

Ko te waka mokowhiti a Lucy a NASA, i runga i tana kaupapa ki te tirotiro i nga asteroids Torotiana e hono ana ki a Jupiter, i rere tata tuatahi ki tetahi asteroids i tata nei. I ohorere te roopu miihana i te hokinga mai o nga whakaahua tuatahi mai i te waka rererangi ki te whenua – ka kitea e ratou tetahi atu asteroid iti e huri haere ana i te mea nui. Ko tenei kitenga ohorere kua huri te tatau o nga wheturangi ka rere atu a Lucy mai i te 10 ki te 11, e ai ki nga korero a Hal Levison, te kaitirotiro tumuaki miihana.

Ko te asteroid i rere a Lucy ko Dinkinesh te ingoa, he "whakamiharo" i roto i te reo Amharic. I hopukina e nga kamera a te waka mokowhiti nga whakaahua taipitopito o te punaha asteroid rua, e whakaatu ana i te asteroid iti e huri haere ana i te mea nui. Ko tenei whakakitenga ka waiho a Dinkinesh hei kaupapa ako motuhake me te whakamihiihi.

Me mahara kua tutaki a NASA ki nga punaha asteroid rua i mua. Ka maumahara pea etahi ki te punaha Didymos me Dimorphos, na te misioni DART a NASA i pa ki te tau 2022 ki te whakamatau i nga rautaki arai mo te whenua. He rite tonu te punaha Dinkinesh ki a Didymos me Dimorphos, engari he rereke ano nga rereketanga e hikaka ana nga kaiputaiao ki te tirotiro ano.

Ko nga whakaahua i mauhia e te kamera a Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) i te wa e rere ana e whakaatu ana ko Dinkinesh he haurua maero te whanui, me te asteroid iti ake te ine mo te .15 maero. I mahi ano tenei whakaahuatanga hei whakamatautau i roto i te rererangi o te punaha aroturuki a te waka mokowhiti, he pai te mahi ahakoa nga wero ohorere i tukuna mai e te whaainga.

Ka haere tonu te misioni a Lucy, me te rerenga rererangi e whai ake nei kua whakaritea mo te tau 2025 ka whakatata atu te waka mokowhiti ki te asteroid Donaldjohanson. Ko nga raraunga i kohia i tenei wa e rere ana he mea nui ki te whakawhānui ake i to maatau mohio ki nga asteroids me o raatau ahuatanga uaua.

