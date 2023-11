Te Whakaaturanga Hou: Ka Whakaatuhia e Lucy Spacecraft tetahi Pūnaha Asteroid Binary

Ko te waka mokowhiti a Lucy a NASA, i runga i tana kaupapa ki te torotoro i nga asteroids Torotiana e hono ana ki a Jupiter, he mea whakahihiri te kitenga i te wa tuatahi o tana rerenga o te asteroid. I te rere o te waka mokowhiti i te taha o te asteroid ko Dinkinesh te ingoa, i hopukina e ia nga whakaahua e whakaatu ana i tetahi atu asteroid iti e huri haere ana i te mea nui ake, ka waiho hei punaha asteroid rua.

Ua tano maitai te i‘oa Dinkinesh, te auraa “mea faahiahia” na roto i te reo Amharic, a faaite ai te pǔpǔ i muri i te misioni a Lucy i to ratou oaoa. Ko tenei kitenga ohorere kua piki ake te tatauranga haerenga a Lucy mai i nga asteroids e whitu ki te tekau ma tahi, tae atu ki nga marama Torotiana e rua me tenei amiorangi hou kua kitea.

He rite te ahua o tenei punaha asteroid rua ki te punaha Didymos me Dimorphos, i torohia e nga waka rererangi NASA rereke. Inaa, ko te misioni DART a NASA i tukituki ki a Dimorphos i te marama o Hepetema 2022 ki te whakamatau i tetahi mahere tiaki whenua. Heoi, he "rerekenga whakahihiri" hei tirotirohia, e ai ki te kaiputaiao kaupapa a Lucy a Keith Noll.

I te wa o te rere, ka toro atu a Lucy ki mua i a Dinkinesh i te tere o te 10,000 mph mai i te tawhiti o te 270 maero i runga ake i te asteroid. I hopukina e te kaamera Roa-Range Reconnaissance Imager (LORRI) nga whakaahua tino nui o te takirua asteroid. I runga i enei whakaahua, i kii te roopu he hawhe maero te whanui o Dinkinesh, me te iti o te asteroid he 0.15 maero te roa.

I tua atu i tenei kitenga whakahihiri, ko te rere a Lucy he whakamatautau i roto i te rere o te punaha aroturuki waka atea. Ko nga hua tuatahi e tohu ana ko te punaha aroturuki i mahi i runga i te whakaaro, ahakoa ka pa ki tetahi whaainga uaua ake i te mea i whakaarohia.

Hei te wiki e tu mai nei, ka wetewete tonu te kapa i nga raraunga i kohia i te wa e rere ana. Ko te rere a Lucy e whai ake nei kua whakaritea mo te tau 2025 ka whakatata atu ki te asteroid Donaldjohanson, me te oati i etahi atu tirohanga ki te ao whakamihiharo o nga asteroids.

FAQ

He aha te tikanga mo te asteroid kia rua?

Ina he rua nga asteroids, ko te tikanga e rua nga wheturangi e tata ana ki tetahi o tetahi. Ko te iti o te asteroid ka huri i te rahi, ka hanga he punaha rua.

He aha te kaupapa o te misioni mokowhiti a Lucy a NASA?

Ko te mahi a te waka mokowhiti a Lucy he torotoro i nga asteroids Torotiana, he taonga e tiritiri ana i te amiooo a Jupiter huri noa i te Ra. Ma te ako i enei asteroids, e tumanako ana nga kaiputaiao ki te whai matauranga ki te timatanga o te hanganga o te punaha solar.

I pehea a Lucy i kite ai i te asteroid rua?

Ko te kamera a Lucy's Long-Range Reconnaissance Imager (LORRI) i hopu i nga whakaahua taipitopito o te takirua asteroid i te wa e rere ana. I whakaatuhia e enei whakaahua te noho mai o tetahi asteroid iti e huri haere ana i te mea nui, e tohu ana he punaha rua.

He aha etahi ritenga i waenga i te punaha rua Dinkinesh me te punaha Didymos me Dimorphos?

Ko nga punaha rua e rua he asteroid nui ake me te mea iti ake i te orbit. Heoi ano, he tino rerekee ano e kitea ana e nga kaiputaiao he mea whakahihiri me te whakamahere ki te tirotiro ano.

Hei ahea te rere a Lucy e whai ake nei?

Ko te rere a Lucy e whai ake nei kua whakaritea mo te tau 2025 ka tata ki te asteroid Donaldjohanson.