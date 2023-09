Te Kitea Miharo o tetahi Momo Rua Marama Hou

By

He mea whakamiharo te kitenga a nga kaiputaiao i roto i ta raatau rangahau mo nga ru o te marama. I te whakanohonga a nga Kairangirangi o Apollo ki te mata o te marama, ka kitea e ratou ka rongo te marama i nga ru o te marama, he rite ki te ahuatanga o te whenua ki nga ru. E wha nga momo ruru o enei marama: te hohonu, te papaku, te waiariki, me era i puta mai i nga paanga meteorite. Heoi, na te tātaritanga o nga raraunga rū waiariki i tuhia e nga taputapu mai i te misioni Apollo 17 kua kitea te tuarima o nga momo ruru marama kaore i mohiotia i mua.

I te wa o te misioni Apollo 17, e toru nga ine ine i whakatairitehia hei tuhi i nga ru werawera i runga i te marama. I kohia e enei taputapu nga raraunga mai i Oketopa 1976 ki Mei 1977. Ka puta nga ru werawera na te tino huringa o te pāmahana i te wa e huri ana te marama mai i te ao ki te po, mai i te 250 nga nekehanga Fahrenheit (121 nga nekehanga Celsius) ki te -208 nga nekehanga Fahrenheit (-133 nga nekehanga Celsius).

Ma te whakamahi i nga tikanga maamaa, tae atu ki te ako miihini, ka tirohia ano e nga kairangahau mai i te Whare Hangarau o California nga raraunga. I kitea e ratou he rite tonu te puta mai o nga rū waiariki i te awatea, engari i kitea ano e ratou etahi atu wiri kaore e pa ana ki nga ru werawera. I te ata noa iho enei ru hou.

Hei whakatau i te putake o enei ru ngaro, i miharo nga kairangahau i te kitenga i ahu mai i te papa whenua o Apollo 17. Ia ata, i te mea ka werahia te turanga whenua e te ra, ka roha, ka wiri, ka puta nga ru. Ka puta enei ru i nga wa katoa, ka puta ia rima ki te ono meneti mo te rima ki te whitu haora o te whenua.

Ahakoa karekau pea enei ru o te marama i puta noa mai, ka whai waahi tonu ki te maarama ki te mahi ru o te marama. He mea nui tenei matauranga mo te whanaketanga o te marama a meake nei.

Ka whakanui nga kairangahau i te hiranga o te ako i nga raraunga o naianei ki te hoahoa i nga whakamatautau me nga misioni ka taea te whakautu i nga patai tika mo te marama. Ko te marama anake te tinana tiretiera, i tua atu i te Ao, he maha nga kaitao ine i runga i tona mata, e whai waahi motuhake ana ki te ako hohonu i tetahi atu tinana aorangi.

I nga marama tata nei, he taputapu ruia hou e kiia nei ko te Instrument for Lunar Seismic Activity (ILSA) i tukuna ki te marama e Chandrayaan 3 Lander o Inia. I taea e ia te tuhi i te ruru marama maori i te 26 o Akuhata, 2023, ahakoa kei te tirotirohia tonu te putake o te ru.

Ko etahi atu rangahau mo nga mahi ruri a-marama ka awhina i nga kaiputaiao ki te whakatakoto i te papa o raro o te marama me te rapu i nga putunga. I tua atu, ma te whakanoho i nga kaitao hiko ki nga rohe marumaru tonu i te Pou o te Marama ki te Tonga, ka kitea pea e nga kairangahau te hukapapa wai e mau ana i raro i te mata, i te mea ka tere haere nga ngaru ru i roto i te wai.

Ko nga kitenga o tenei rangahau i whakaputaina i roto i te Journal of Geophysical Research - Planets i te Mahuru 5.

Rauemi:

– Ko te tuhinga taketake taketake

– Journal of Geophysical Research – Aorangi (5 Mahuru, 2023)