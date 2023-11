Kei te Whakamatea te Keri Moana-Hohonu ki te Ora Moana? Nga Maramatanga mai i nga Whakamatau Kaipuke

Kei raro i te mata o te moana he maha nga rahui o nga konganuku utu nui penei i te rino me te konupora. Ko enei rawa utu nui, i roto i te ahua o nga nodule rīwai me te kirinuku o te konganuku, kua mau te aro o nga kamupene keri moana hohonu e whai ana ki te whakamahi i aua mea mo nga pākahiko me te hikohiko. Heoi ano, kua puta nga awangawanga mo te kino o enei mahi maina ki nga koiora moana. Ko tetahi rangahau tata nei, i whakaputaina i roto i te pukapuka Nature Communications, e whakamarama ana i enei awangawanga na roto i nga whakamatautau i runga kaipuke i whakahaeretia i runga i nga tire potae potae i nga awaawa o Norwegian.

Ma te whakamahi i te tierere potae hei kaupapa rangahau, i whai nga kaiputaiao ki te mohio ki te paanga o te parataiao e maemaa ana ki roto i o raatau waka, ki te whakataurite i nga ahuatanga ka puta mai i te keri moana hohonu. He rawe nga hua: i tohe te tiere ki te pa ki te wai paru. I ngana ratou ki te whakakore i te parataiao ma te whakaputa i te hūpē i te taikaha, he whakautu kitea he rite ki nga taura haupapa. I te taumata rapoi, ka kitea nga whakautu ahotea, me nga ira e hono ana ki te whakatikatika kiko me te punaha aukati ka kaha haere.

Ko Takuta Helena Hauss, he kaiao kaiao moana i uru ki roto i te rangahau, i kii i nga awangawanga mo te whakapaunga kaha e hiahiatia ana e te tiere ki te patu i te parataiao me te pupuri i to ratau oranga. I roto i te moana hohonu e noho ana enei mea ora, he iti te kai, a, ko te taumahatanga o te kaha e utaina ana e te wai paru ka arai i te matekai me te heke o te reiti whakawhānau. E ai ki enei kitenga ko nga paanga o te keri o te moana hohonu ka pa atu nga hua, ehara i te mea mo te moana anake engari mo te tangata.

E ai ki nga kairangahau, he mahi nui nga kararehe penei i te tiereti potae i roto i te huringa waro ma te pupuri i te waro hauhā ki roto i te moana hohonu, kaua ki te tuku ki te hau. I tua atu, ko nga momo ika e whakawhirinaki ana ki enei hapori o waenganui o te moana, tae atu ki nga momo hokohoko nui penei i te tuna, ka raru kino. Na reira, ko te tiaki i te toenga o te moana tuwhera he mea nui ki te pupuri i nga ratonga rauropi e whakaratohia ana.

Ko nga kitenga o te rangahau e tohu ana i tetahi huarahi nui ki te mohio ki nga paanga taiao o nga mahi keri moana hohonu. I te wa e raru ana te ao ki te piki haere o te hiahia mo nga kohuke, me mahi ngatahi nga kaihanga kaupapa here, nga kaiputaiao, me nga kamupene maina ki te whakarite tikanga tauwhiro hei tiaki i nga rauwiringa kaiao moana me te toenga ngawari o nga moana o to tatou ao.

Pātai Auau

He aha te keri moana hohonu?

Ko te keri moana hohonu e pa ana ki te tangohanga o nga kohuke utu nui mai i te papa o te moana. Ko te tango i nga nodule me nga kirinuku ka kitea i nga rohe o raro o te wai penei i te hau waiariki.

Ko te keri moana hohonu e pa ana ki te tangohanga o nga kohuke utu nui mai i te papa o te moana. Ko te tango i nga nodule me nga kirinuku ka kitea i nga rohe o raro o te wai penei i te hau waiariki. He aha te tireti potae?

Ko te tiene potae he nui, he rite ki te pereti kai te rahi e kitea ana i nga wai hohonu o te ao, i te nuinga o te waa kei te hohonutanga o te 1,500 ki te 2,000 waewae. He rauropi hei tohu mo nga kararehe ngohengohe e noho ana i te moana tuwhera.

Ko te tiene potae he nui, he rite ki te pereti kai te rahi e kitea ana i nga wai hohonu o te ao, i te nuinga o te waa kei te hohonutanga o te 1,500 ki te 2,000 waewae. He rauropi hei tohu mo nga kararehe ngohengohe e noho ana i te moana tuwhera. He aha nga paanga o te parataiao ki runga i te tiere?

I puta mai te parataiao ki nga urupare ka kitea penei i te whakaputa hūpē nui ki te whakakore i te wai paru. I te taumata rapoi, i kitea nga whakautu ahotea me te whakahoahohenga o nga ira e pa ana ki te whakatikatika kiko me te punaha aukati.

I puta mai te parataiao ki nga urupare ka kitea penei i te whakaputa hūpē nui ki te whakakore i te wai paru. I te taumata rapoi, i kitea nga whakautu ahotea me te whakahoahohenga o nga ira e pa ana ki te whakatikatika kiko me te punaha aukati. He aha te take i maaharahara ai te keri moana hohonu?

Ka taea e nga mahi keri moana-hohonu te whakakino i te oranga o te moana me te whakararu i nga tikanga kaiao. Ka mate pea i te matekai me te whakaheke i te reiti whakaputa uri mo nga momo rauropi o te moana hohonu, ka pa ki te toenga o te rauwiringa kaiao moana me te waatea o nga momo ika nui e whakawhirinaki ana te tangata hei oranga.

Ka taea e nga mahi keri moana-hohonu te whakakino i te oranga o te moana me te whakararu i nga tikanga kaiao. Ka mate pea i te matekai me te whakaheke i te reiti whakaputa uri mo nga momo rauropi o te moana hohonu, ka pa ki te toenga o te rauwiringa kaiao moana me te waatea o nga momo ika nui e whakawhirinaki ana te tangata hei oranga. He aha te mahi hei tiaki i nga oranga moana?

Ko te whakamarumaru i te oranga o te moana me whakatinana nga tikanga me nga ture mo te keri moana hohonu. Ko te mahi tahi i waenga i nga kaihanga kaupapa here, nga kaiputaiao, me nga kamupene maina te mea matua ki te whakapumau i te tango rawa i nga rawa me te pupuri i te pono o nga rauwiringa kaiao moana.

Rauemi:

– Tuhinga Taketake: [The New York Times](https://www.nytimes.com)

– Puna Whakaahua: [Unsplash](https://www.unsplash.com)