Nga Ara Hou hei Wewete Hiako i te Mortal Kombat 1: Ka whakamahi nga Kaitakaro i te Rawe Rawe

I roto i te ao o nga keemu ataata, ka kitea e nga kaitakaro nga huarahi hou ki te whakatere i nga wero me te iriti i nga mea huna. Ko Mortal Kombat 1, ko te waahanga hou i roto i te raupapa keemu whawhai rongonui, kaore he rereke. Ina tata nei, kua kitea e nga kaitakaro he tikanga ahurei ki te uru atu ki nga hiako kaore i te waatea i mua me te kore utu.

I whakauruhia e nga kaihanga i NetherRealm etahi hiako hei waahanga o te aratau Invasions i te Waa 1. Ko enei hiako i te tuatahi ka kitea ma te takaro noa. Heoi ano, no tata nei i waatea ai mo te hoko ma te whakamahi i te moni-a-roto, Dragon Krystals. Na tenei nekehanga i puta te whakamuri o te hapori, na te mea i whakapono nga kaitakaro ka hoki mai enei kiri hei nga tau e heke mai nei.

I roto i te ohorere o nga huihuinga, ko nga kaitakaro Mortal Kombat 1 i whakaaro he huarahi ki te karo i te hoko me te iriti i enei hiako hiahia mo te kore utu. Na te raweke i nga tautuhinga ra i runga i o raatau papatohu, i taea e nga kaitakaro te whakauru i nga hiako o te Waahanga 1. Me huri noa te ra o te papatohu ki tetahi wa i mua i te Whiringa-a-rangi 11, ka utaina te keemu, hoko i nga hiako e hiahiatia ana, katahi ka hoki mai ano te ra ki tenei wa. Ko tenei mahi ka taea e nga kaitakaro te pupuri i nga hiako me te kore e whakapau moni.

Ko te kitenga o tenei mahi raweke o te ra ka tere horapa ki roto i nga papaaho paapori penei i a Twitter me Reddit. I whakapuakihia e nga kaitakaro a ratou korero angitu me te whakatupato i etahi atu kia kaua e whakapau i a ratou moni whakapau kaha ki runga i enei hiako, na te mea ka taea e ratou te whakatuwhera ma te whakamahi i nga tautuhinga ra.

FAQ:

Q: Ka taea e au te whakamahi i tenei mahi i runga i tetahi papa petipeti?

A: Kua whakapumautia te mahi ki te mahi i runga i te PlayStation 5 me te Nintendo Switch consoles.

Q: Ma te whakamahi i tenei mahi ka pa ki taku wheako whakaari?

A: Ahakoa karekau te mahi e pa ki nga mahi whakaari, tera pea ka whakararu i te rautaki monetization a nga kaiwhakawhanake me te pono o te ohanga o roto-game.

Q: Ka taraihia e NetherRealm tenei mahi?

A: Ko te mea pea ka whakatauhia e nga kaiwhakawhanake tenei take ma te whakamaarama wera, he papaki ohorere ranei kia mau tonu ai te pono o ta raatau mahere moni.

I te wa e haere tonu ana nga kaitakaro ki te hura i nga tikanga hou me nga mea ngaro i roto i te Mortal Kombat 1, ka noho tonu te keemu hei wheako hihiri me te tipu haere. Ko te ihiihi e karapoti ana i enei kitenga e whakaatu ana i te ngakau kaingākau me te hihiko o te hapori petipeti.

