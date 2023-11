Tirohia te pehea e takahia ai e nga Kaitakaro nga utu mo nga kiri i Mortal Kombat 1

I nga wiki tata nei, kua kitea e nga kaitakaro Mortal Kombat 1 he huarahi hou ki te whiwhi hiako me te kore e whakapau moni. Na roto i te raweke i nga tautuhinga ra i runga i o raatau papatohu, kua taea e nga kaitakaro te iriti i nga hiako i waatea noa mo te hoko. Ko tenei mahi mohio kua puta te ngaru o te hikaka i waenga i nga kaiwhaiwhai Mortal Kombat, na te mea ka taea e ratou te uru ki nga kaupapa motuhake me te kore e whakapau moni.

Ko te kitenga o tenei mahi ka puta mai i muri i te tautohetohe a NetherRealm, te kaiwhakawhanake o te keemu, ki te tuku hiako motuhake o mua mo te hoko ma te whakamahi i te moni moni o te keemu. I tutuki tenei whakatau i nga whakahee a te hapori, i mahara kei te whai rawa ratou. Heoi, ka kitea e nga kaitakaro he otinga mo tenei raru ma te whakarereke i te ra i runga i o raatau papatohu.

Ma te whakarereke i te ra ki tetahi wa i mua i te wa e waatea ana nga hiako mo te hoko, ka taea e nga kaitakaro te iriti mo te kore utu. Ka taea e ratou te whakahoki i o raatau papatohu ki te ra tika me te pupuri i nga hiako kua wetekina. Kua horahia tenei mahinga mohio ki nga papaaho paapori, me nga kaitakaro e korero ana i o raatau korero angitu me te whakatupato i etahi atu kia kaua e moumou a ratou moni ki te hoko i nga hiako.

Ahakoa kua tukuna e tenei mahi he otinga mo te wa poto mo nga kaitakaro e rapu ana ki te tiki hiako motuhake, he mea nui kia mohio koe he otinga, ehara i te otinga mo te wa roa. Ka whakatika pea a NetherRealm i tenei take i roto i nga whakahoutanga a muri ake nei, i nga taapiri ranei hei whakarite kia kore e taea e nga kaitakaro te tarai i nga utu mo nga ihirangi-a-roto.

I te mutunga, ko te kitenga o tenei mahi whakawhiti ra i Mortal Kombat 1 kua hoatu ki nga kaitoro te huarahi ki te iriti i nga hiako moni me te kore e whakapau moni. Ahakoa he whanaketanga whakahihiri tenei mo nga kaiwhaiwhai o te keemu, he mea nui kia maumahara ehara tenei i te otinga pumau, ka papakihia a muri ake nei. Me koa nga kaitakaro ki tenei whai waahi i te wa e mau tonu ana me te titiro ki nga whakahoutanga mai i NetherRealm.

FAQs

1. He pehea te mahi a te huringa ra?

Hei whakamahi i te whakahuri ra, ka huri nga kaitakaro i te ra i runga i to raatau papatohu ki tetahi wa i mua i te waatea o nga hiako mo te hoko. Ma tenei ka taea e ratou te whakatuwhera i nga hiako me te kore e whakapau moni. Ka taea e ratou te whakahoki i o raatau papatohu ki te ra tika me te pupuri i nga hiako kua wetekina.

2. He otinga pumau tonu te huringa ra?

Kao, ehara i te otinga pumau te whakahuri ra. Ko te ahua pea ka whakatikahia e NetherRealm tenei take i roto i nga whakahoutanga a muri ake nei, i nga papanga ranei hei whakarite kia kore e taea e nga kaitakaro te karo i te utu mo nga ihirangi-a-roto.

3. Ka taea te whakamahi i te huringa ra i runga i nga papaaho katoa?

Ahakoa i kitea tuatahitia te mahi i runga i te PlayStation 5, kua puta ano te korero ki te mahi i runga i te Nintendo Whakawhiti. Ko nga kaitakaro i runga i etahi atu papaaho kia tupato me te mahi rangahau i mua i te ngana ki te whakamahi i tenei mahi.