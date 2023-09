Mortal Kombat 1: He Wa Hou o te Whawhai

By

Ko Mortal Kombat 1, i whakawhanakehia e NetherRealm Studios, ko te hokinga mai o te whakataetae whawhai whawhai rongonui. Ko tenei waahanga hou e whai ana ki te kawe i te wheako hou me te whakaihiihi ki nga kaitakaro, me te ao whanau hou.

Kei te ngakau o Mortal Kombat 1 he pakiwaitara epic na te Atua ahi a Liu Kang. Na tana mana hou, ka whakatau a Kang ki te whakahou i te ao Mortal Kombat me te hanga i te waa hou o te raupatu. Ka whai waahi nga kaitakaro ki te uru atu ki tenei raupapa keemu whawhai whawhai i roto i te huarahi hou.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o Mortal Kombat 1 ko te punaha whawhai kua whakahoutia. Kua mahi a NetherRealm Studios ki te whakarei ake i nga miihini whakaari, e whakarato ana i nga kaitoro he wheako whawhai kaha me te wai. Ma tenei ka taea te rautaki hohonu ake me nga pakanga whakahihiri, i te wa e whakatere ana nga kaitakaro i te ao kaha o Mortal Kombat.

I tua atu i te punaha whawhai kua whakahoutia, ko Mortal Kombat 1 te whakauru i nga momo keemu hou hei pupuri i nga kaitakaro. Ahakoa kei te rapu koe ki te whakamatautau i o pukenga ki te whakawero i nga hoa whawhai AI, ki te whakataetae ranei ki nga hoa i roto i te rohe maha-a-ipurangi, i te ipurangi ranei, he aratau e pai ana ki nga hiahia o ia kaitakaro.

Ko te tikanga, kaore e taea e tetahi te korero mo Mortal Kombat me te kore e whakahua i nga Fatalities rongonui. Ko enei mahi whakaoti nanakia kua noho hei kaupapa matua mo te kaporeihana, a ko Mortal Kombat 1 ka whakaara ano i te pae. Whakapaia mo nga mate karekaue me te hiwi ka mate ka mate o hoa whawhai.

Ko te tukunga o Mortal Kombat 1 kua whakaritea mo te Mahuru 14, a ka waatea i runga PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Whakawhiti, me PC. Kia rite ki te kuhu ki roto i te waahi ka wheako i te whanaketanga o Mortal Kombat.

Nga wehewehe:

- Nga mate: Ka mutu nga nekehanga i roto i te kaporeihana Mortal Kombat e tuku ana i nga kaitakaro ki te hinga i o raatau hoa riri ma nga huarahi ahurei me te whakamataku.

Rauemi:

– NetherRealm Studios