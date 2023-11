Ka hurahia e San Jose tana Putanga Whaiaro mo te Monopoly

Kua whakaritea te taone nui o San Jose ki te whai i tetahi haerenga nostalgic ki raro i te ara maumahara me te whakarewatanga o tana ake putanga o te keemu poari rongonui a Monopoly. Ka whakakapihia e tenei whakaputanga nga waahi tawhito i runga i te poari me nga tohu whenua o te rohe, ka taea e nga kainoho me nga manuhiri te tuhura i te taone nui i roto i te huarahi hou.

Ko tetahi o nga tohu whenua tino rongonui i San Jose, ko te Winchester Mystery House, kei te waahi pokapū hei turanga mo te Poari. Ko te Koromatua o te taone nui, a Matt Mahan, i whakapuaki i tana harikoa mo te whakaputanga whaiaro, e kii ana he waahi pai tenei ki te whakanui i nga hitori me nga whakatutukitanga o San Jose.

I tenei putanga ahurei, ko Original Joe's te waahi hou o Park, ko te VTA te whakakapi i nga waahi rerewe. Kei te harikoa te tari whakawhiti o te rohe mo tenei whakaaturanga, kua takai katoatia he pahi hei whakatairanga i te keemu.

Peters' Bakery, rongonui mo tana keke aramona wera, tetahi atu pakihi o te rohe kei runga i te papa keemu. Ko te hiahia mo nga keemu kua whakaritea kua tino nui, me te nui o nga ota o mua ka hokona i te wa poto. Ko Hilda Ramirez, he tangata whenua no San Jose, i whakaatu tona aroha ki te kaupapa me te whakahīhī i hokona e ia nga keemu e rima, me te whakaaro ko ratou te koha Kirihimete tino wera i te rohe o Bay.

Ko te tukunga o te putanga o San Jose kua kukume mai nga manuhiri mai i tawhiti me te whanui, tae atu ki te roopu o nga hoa i peia mai i Lincoln, i waho o Sacramento, ki te hopu i o raatau ringa. Na te whakaurunga o nga tohu whenua rongonui e whakaohooho ana i te whakahīhī, i whakapuakihia e enei tangata to ratou harikoa me to ratou koa.

Ko Top Trumps USA, te kamupene kei muri i te hanganga o enei whakaputanga whaiaro, kua tukuna i mua i nga waahanga taone penei i te Napa Valley. Heoi, ko San Jose te tohu tuatahi o te taone nui o te rohe o Te Moana-a-Kiwa ki te whiwhi i tenei maimoatanga motuhake. Ko Aaron Green, te kanohi mo Top Trumps USA, i whakahua i nga wero o te whakatau kohea nga waahi ka whakaatuhia ki runga i te poari, i te mea he rereke nga whakaaro o te katoa. Heoi ano, ko te whainga kia mau tonu nga tohu whenua nui o te taone nui me nga pakihi, kia pai ai nga whakatipuranga kei te heke mai ki te keemu me te ako mo te korero ahurei o San Jose.

Kei roto i te putanga San Jose o Monopoly etahi atu tohu whenua penei i te Tech Interactive me te Children's Discovery Museum. Ko enei taapiri ka whakanui ake i te ahua o te ahurea hihiri me nga waahi o San Jose.

Kia waiho tenei putanga whaiaro o Monopoly hei tohu mo te nui o San Jose me tona mana ko tetahi o nga waahi tino pai ki te noho ki te motu.