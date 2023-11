Tuhinga Hou: Pana Whakatairanga a Xbox mo te Piiraa o te Fatongia: Modern Warfare III

I tutuki nga kaiwhakamahi Xbox ki tetahi panui rongonui i tenei ra, e akiaki ana i a raatau ki te hoko Call of Duty: Modern Warfare III, te utu hou o te kaporeihana petipeti rongonui. Ko te mata potiki, i puta mai i te wa e huri ana i te papatohu, i whakaohooho i nga tauhohenga i waenga i nga kaitakaro.

Ahakoa i whakapuaki etahi o nga kaiwhaiwhai Xbox i to ratou harikoa mo te kaupapa hou me te awhi i te panui, ko etahi i iti ake te ngakau. “He wahangu tenei. Kare au e takaro Call of Duty; Kaore au i hoko Call of Duty. Kaua e whakakāhia taku Xbox me te mea tuatahi ka kite ahau he taapiri mo tetahi keemu, he aha ranei mo tera mea," te korero a tetahi kaiwhakamahi kaore i pai.

I whakatauritehia ki te whakatairanga rite mo Starfield, tetahi atu keemu e tino tumanakohia ana, i whakawhiwhia ki tetahi maimoatanga mata pakaru poto i tana whakarewatanga i te marama o Hepetema. I puta nga maaharahara e pa ana ki te urunga mai o enei mahi panui kei te anga whakamua.

"Ki taku whakaaro ehara i te mea he kaupapa nui mena he huihuinga, he tukunga tuatahi ranei, engari ka kite au he aha te tangata e kore ai e pai ki a ia," ka aroha mai tetahi atu kaiwhakamahi.

I toro atu a IGN ki a Xbox mo nga korero engari kaore he whakautu i te wa e tuhi ana.

I tua atu i te mata pakaru, kei te tuku ano hoki a Xbox i tetahi papamuri hihiri ka taea te tango e whakaatu ana i te ahua aroha o Kapene Utu mai i te Karanga o te Kaute franchise.

Ko tenei pana whakatairanga a Xbox mo Call of Duty: Modern Warfare III ka puta mai i muri i te hokonga mai o Microsoft mo Activision Blizzard mo te $69 piriona. Ahakoa ko te hokohoko hokohoko a PlayStation mo te Call of Duty e toro atu ana ki te tau 2024, ko te mana hou o Xbox kaore i aukati i a raatau ki te whakatairanga kaha i a raatau taonga karauna.

Call of Duty: Modern Warfare III ka tukuna i roto i nga waahanga, timata mai i te uru wawe ki te kaupapa whakatairanga i te Whiringa-a-rangi 2 mo nga kaihoko o mua. Ka haere tonu te keemu i te pakiwaitara mai i Modern Warfare II me te whakauru i nga waahanga hou penei i te Open Combat Missions, me te maha o nga waahi ka waatea i te Whiringa-a-rangi 10.

FAQ:

Q: He aha te Call of Duty: Modern Warfare III?

A: Call of Duty: Modern Warfare III he keemu ataata tino rongonui me te waahanga hou i roto i te kaporeihana Call of Duty.

Q: Kei te waatea te Call of Duty: Modern Warfare III i runga i te Xbox?

A: Ae, Call of Duty: Modern Warfare III e waatea ana i runga i te Xbox, me etahi atu papaaho.

P: He aha te mata pakaru?

A: Ko te mata pakaru he ahua, he panui ranei e whakaatuhia ana i te wa e whakarewahia ana te rorohiko, te tono papatohu ranei.

Q: Ahea ka tukuna a Call of Duty: Modern Warfare III?

A: I timata te urunga moata ki te kaupapa whakatairanga i te Noema 2, 2022, me te maha o nga waahi ka waatea i te Whiringa-a-rangi 10, 2022.

P: E hia nga utu i riro mai i a Microsoft mo Activision Blizzard?

A: I whiwhi a Microsoft i te Activision Blizzard mo te $69 piriona.

Puna: IGN (https://www.ign.com)