Jessica Gagen: Mai i Miss Ingarangi ki Space Explorer

Ko Jessica Gagen, he toa o mua o Miss Ingarangi, kei te mahi ki te wawahi i nga arai me te whakatutuki i tana moemoea kia noho hei kaiurungi. He tohu i roto i te hangarau aerospace mai i te Whare Wananga o Liverpool, kua anga a Jessica ki te noho hei kuini ataahua tuatahi i te waahi. I tata nei, i whai waahi nui ia ki tana moemoea ma te whai waahi ki te 'rere' i te waka mokowhiti Boeing Starliner i te Kennedy Space Center i Orlando, USA.

I tana haerenga ki te United States, ehara i te mea i whai waahi a Jessica ki te rere i te simulator Starliner engari i haere ano ki muri i nga tirohanga me nga kaimahi Boeing e mahi ana ki te hoahoa me te hanga waka mokowhiti. I rukuhia ia ki te ao torotoro mokowhiti, i whai matauranga nui ki nga mahi e mahia ana i te mara.

I tua atu i tana wa i Boeing, i whakawhiwhia a Jessica ki tetahi haerenga VIP ki te Kennedy Space Center, a, i whai waahi whakamiharo ki te maataki i nga whakarewanga roketi e rua mai i te Takutai Mokowhiti o Florida. He haerenga moemoea i tua atu i ana tumanako katoa.

Hei kaikorero matua i te hui Ascend i Las Vegas, i whakaritea e te International Space Station, i whakapuaki a Jessica i tana hiahia ki te whakatairanga i nga wahine me nga tamariki i roto i nga kaupapa STEM. Ko tana whainga ko te whakatenatena i te maha atu o nga kotiro ki te whai i nga umanga i roto i nga mahi miihini me te wawahi i nga ahuatanga e karapoti ana i te umanga.

Mai i te wikitoria i te taitara Miss England, kua noho a Jessica hei tauira mo nga kaiputaiao me nga miihini. E whai ana ia ki te whakamahi i tana papaahi ki te ako i nga reanga e whai ake nei mo nga huarahi kanorau i roto i nga mara STEM me nga pukenga ka taea e te miihini. Ko te ataahua o Jessica me tetahi kaupapa kaupapa, ko te Kaupapa STEM, e aro ana ki te whakahihiko i nga hinengaro rangatahi me te whakaatu i te kaha o nga momo miihini rereke.

Ma te titiro ki nga wa kei te heke mai, he wawata ano a Jessica ki te whakaatu pakipūmeka whakaata pouaka whakaata me te torotoro i nga hangarau hou. A, ki te hoatu he waahi, ka whakaae ia ki te whai waahi ki te haere ki te waahi.

Kua oti kee e te waka mokowhiti a Starliner a Boeing e rua nga rerenga whakamatautau kore, me te tuarua i eke angitu ki te International Space Station. Kei te whai tonu a Jessica i ona moemoea, a ka whakataetae ia ki te whakataetae Miss World 71st ki Mumbai, India, hei te Maehe.

Rauemi:

Swns.com