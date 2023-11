Aratau Keemu Hou me nga Whakahoutanga Uru Moata e Haere Mai ana ki te Awha

Ko te Publisher Hooded Horse kua panui ko te keemu rongonui Against the Storm ka wehe moata i te marama e tu mai nei me te whakahou 1.0 e tino tumanakohia ana. Ma tenei whakahou ka whakauru i tetahi aratau keemu hou e kiia nei ko te Kuini o te ringa, he mea hanga motuhake hei wero i nga kaitakaro mohio me nga ture ahurei me nga utu.

Ko Against the Storm, e kiia ana he "kaihanga taone wawata pouri," ka rukuhia nga kaitakaro ki roto i te ao i muri i te apocalyptic me hanga ano e ratou te ao i mua i nga ua kino. I te mea ko te Kuini o te Kuini, ka arahi nga kaitakaro i te tini o nga morehu tae atu ki te tangata, nga piupiu, nga mokomoko, nga pokiha, me nga harpies. Ka noho tahi, me whakahoki ano ratou i te koraha me te whai oranga mo te tangata.

Ko tetahi o nga mea whakahihiri o te whakahoutanga e haere ake nei ko te taapiri o te ringa o Kuini. Ko tenei aratau keemu e whakaatu ana i nga kaitoro te wero nui ki te whakahou i te Keri Adamantine i roto i te Porohita kotahi. Ko te wero tino uaua i roto i te keemu, ko te ringa o Kuini ka turaki i nga kaitakaro tino mohio ki o raatau rohe.

I te wa o tana urunga moata, he nui te whakawhanaketanga o Against the Storm, me nga whakahou ihirangi auau ia rua wiki. Ko enei whakahoutanga he maha nga whakarereketanga nui me nga huringa iti ki te keemu, tae atu ki te taapiri o nga momo hou penei i te iwi Fox me nga whakapainga ki nga miihini mutunga keemu. Kua kii a Hooded Horse ka haere tonu tenei reeti whakahou tae noa ki te tukunga katoa o te keemu.

Na tana mahi whakaari me ana korero whakaihiihi, Against the Storm kua kohia e ia he punanga rongonui. I runga i te Steam, kua whiwhi te keemu i te whakatauranga arotake kaiwhakamahi tino pai mo te 95% mai i te tata ki te 14,500 arotake. Kua whakamihia e nga kaitakaro ana miihini hanga-a-ao me te mahi whakawero.

Ka taea e nga kaiwhaiwhai o Against the Storm te tuku mana o te keemu i te Hakihea 8. I tua atu i te wa e waatea ana i runga i te Toa Microsoft, ka uru atu ano te keemu ki te whare pukapuka PC Game Pass, na te mahi tahi me Microsoft. Ma tenei mahi tahi ka kawe te keemu ki te hunga whakarongo nui ake, ka whakawhiwhia ki nga kaiohauru Game Pass he wheako hou, whakahihiri hoki.

Ahakoa he kaitakaro tauhou koe, he hou ranei ki te momo, Ko te whakahōunga a Against the Storm e oati ana ka tukuna he wheako petipeti e kore e warewaretia. Whakapaia ki te pa ki nga wero o te ao kua pakaru me te hanga ano i te ao ki nga raru katoa.

FAQ

1. What is Against the Storm?

Ko Against the Storm he keemu hanga taone pohewa pouri e hanga ana e nga kaitakaro te ao i roto i te ao i muri i te apocalyptic e whiua ana e te ua.

2. Ahea te Against the Storm ka wehe wawe?

Ko Against the Storm kua whakaritea kia wehe moata me te tuku i tana whakahou 1.0 hei te Hakihea 8.

3. He aha te ingoa o te aratau keemu hou?

Ko te aratau keemu hou e kiia ana ko te ringa o Kuini, he mea hanga motuhake hei wero i nga kaitoro mohio me nga ture ahurei me nga utu.

4. He aha nga papaaho ka watea ki runga i te Against the Storm?

Ka watea a Against the Storm i runga i te Toa Microsoft, ka uru ano ki te whare pukapuka PC Game Pass.

5. He aha nga whakahoutanga i mahia i roto i te waa whakauru moata?

I te wa moata o te urunga mai, kua whiwhi a Against the Storm i nga whakahoutanga ihirangi auau, tae atu ki te taapiri o nga momo hou me nga whakapainga ki nga miihini mutunga keemu.

