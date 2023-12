Ka Whakakapia e Microsoft te Whakaaetanga Whaikorero a Windows me te uru reo ki runga Windows 11

He nui te whakarereketanga a Microsoft ki ona ahuatanga Windows ma te whakakore i te whakamohiotanga korero a Windows me te whakauru i te Reo Uru ki runga Windows 11 23H2 me te Windows 11 22H2. Ko tenei whakatau he waahanga o nga mahi a te kamupene ki te whakarei ake i nga whiringa urunga mo nga kaiwhakamahi.

Ko te Uru Reo he wheako hou e waatea ana i runga Windows 11, putanga 22H2, nga taputapu o muri mai ranei. Ka taea e nga tangata takitahi, tae atu ki te hunga haua, ki te whakahaere i o raatau PC me te tuhinga kaituhi ma te whakamahi i o raatau reo. Ka taea e nga kaiwhakamahi te mahi i nga mahi penei i te whakatuwhera me te whakawhiti i waenga i nga taupānga, te tirotiro i te paetukutuku, me te panui me te tito imeera, me nga tono reo katoa. Ka whakamahia e te waahanga te hangarau hou, i runga i te taputapu mohio korero, me te whakarite i te mohiotanga korero tika ahakoa kaore he hononga ipurangi.

Ehara i te mea hou te aro a Microsoft ki te uru. No tata nei i whakanuia e te kamupene nga ahuatanga Whakaaetanga i taapirihia i te tau 2023, tae atu ki te Whakauru Reo, Nga Taapiri Ora, Nga reo Kaituhi, me nga Toronga Kaituhi. E whai ana enei ahuatanga ki te whakauru i a Windows me te ngawari ki te whakamahi mo nga tangata takitahi he rereke nga hiahia.

I whakaurua tuatahitia te Whakaaetanga Korero hei tono motuhake me Windows Vista i te tau 2006 hei whakapai ake i te urunga. Heoi, i te roanga o te wa, ka pa ki a Microsoft nga wero me nga mahi kino a nga kaiwhakaari whakatuma. Ahakoa kua eke ki nga taumata whakahirahira mo te tika o te mohiotanga korero, penei i te whiwhinga i te iti rawa o te reeti hapa kupu i te tau 2016, kua whakatau a Microsoft ki te anga whakamua me te Voice Access hei whakakapi.

E hāngai ana tenei huringa ki te pono o Microsoft ki te mahi auaha me te whakapai tonu. Ka taea e nga kaiwhakamahi te noho mohio mo nga whanaketanga hou me nga panui a te kamupene ma te toro ki te hono kua whakaratohia.

Hei mutunga, kei te whakakorehia te whakamohiotanga korero a Windows mo te Whakaaetanga Reo ki runga Windows 11, he pai ake nga whiringa urunga me te whakapai ake i te mana whakahaere mo nga mahi PC ma nga whakahau reo.