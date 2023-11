Ko nga Kaimahi OpenAI e whakawehi ana ki te whakamutu, e akiaki ana kia rihaina te Poari kia uru atu ki a Altman Tumuaki o mua ki Microsoft.

I roto i nga ahuatanga ohorere, he reta mai i te 500 nga kaimahi i OpenAI kei te whakaohooho i roto i te kamupene. Ko te reta, kua kitea e nga momo panui tae atu ki a Reuters, e whakaatu ana kua rite nga kaimahi ki te whakamutu mena kaore te poari o OpenAI e rihaina. To ratou whakaaro? E whakapono ana ratou karekau te poari i te mohiotanga, te whakatau, me te tiaki i nga mahi a te kamupene me nga kaimahi.

I puta mai tenei riri i muri tonu i te panui a Microsoft i te utu mo te Tumuaki o mua o OpenAI a Sam Altman, me tetahi atu kaitoi mai i te kamupene, hei waahanga o te ruruku umanga. I ohorere te purongo i te hapori mohio hangai me nga patai mo te heke mai o OpenAI.

Ahakoa te hekenga o nga kaimahi, ka u tonu a Microsoft ki tana mahi tahi me OpenAI. Ko te Heamana me te Tumuaki o Microsoft a Satya Nadella i whakapuaki i tana harikoa mo te mahi tahi me te kii kei te tumanako ia ki te mahi tahi me te tumuaki hou o OpenAI, te kaiarahi o mua o Twitch a Emmett Shear.

Ko OpenAI, e mohiotia ana mo tana hangarau AI whakahiato i whakaputa i nga tuhinga penei i te tangata, i nga whakaahua, i te riipene whakaata, i te puoro, kua riro i a ia nga piriona taara hei haumi mai i a Microsoft. He nui te mahi a te roroa hangarau ki te tautoko i nga punaha AI o OpenAI ma te whakarato i te mana rorohiko e tika ana.

Ahakoa ko nga tino take o te wehenga atu o Altman mai i OpenAI kare tonu i te maarama, i kii te kamupene "kaore ia i tino pono i roto i ana korero" ki te poari, na te ngaro o te maia ki ona mana rangatira. Ko Altman, nana i kaha ki te korero mo nga tupono me nga ture a AI i tana haerenga ki te ao i mua o tenei tau, i kii tana aroha ki a OpenAI i runga i nga paapori pāpori whai muri i tana wehenga atu.

Hei whakautu ki nga kaupapa o mua tata nei, kua oati a Shear, te Tumuaki hou o OpenAI, ki te tirotiro i te tangohanga a Altman me te whakaaro ki te utu i tetahi kaitirotiro motuhake hei tirotiro i te ahuatanga. Ko te whai a Shear ki te hanga i te whakawhirinaki ki roto i te kamupene me te whakarereke i nga huringa ki te roopu whakahaere me te kaiarahi.

I te wa e pa ana a OpenAI ki enei wero o roto, kei te noho koretake te heke mai o te kamupene. Heoi, ko te mahi tahi me Microsoft me te whakaturanga i tetahi Tumuaki hou e whai waahi ana ki te tipu me te whakawhanaketanga i roto i nga mahi mohio.

FAQ

1. He aha te OpenAI?

Ko OpenAI he kamupene e mohiotia ana mo ana ahunga whakamua i roto i te matauranga hangai me te hangarau AI whakahiato.

2. He aha nga kaimahi OpenAI e whakawehi ana ki te whakamutu?

Ko nga kaimahi e karanga ana kia rihaina te poari OpenAI, e kii ana kaore ratou i te kaha, te whakatau, me te tiaki i te kaupapa me nga kaimahi a te kamupene.

3. Na wai a Microsoft i utu mai i OpenAI?

Kua utua e Microsoft te Tumuaki o mua o OpenAI a Sam Altman me tetahi atu kaihoahoa mai i te kamupene.

4. He aha te whakaaro a Microsoft mo te ahuatanga?

Kei te piripono tonu a Microsoft ki tana mahi tahi me OpenAI me te harikoa ki te mahi tahi.

5. Ko wai te Tumuaki hou o OpenAI?

Ko Emmett Shear te rangatira o mua o Twitch kua tohua hei Tumuaki hou mo OpenAI.