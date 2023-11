Te Mahi Nui a Microsoft i te Angitu o OpenAI

Ko te Tumuaki o Microsoft, a Satya Nadella, i whakanui i te mahi nui a tana kamupene ki te angitu o OpenAI, me te tohu "kaore he OpenAI" ki te kore e uru mai a Microsoft. I kii a Nadella ko Microsoft, ko te kaipakihi nui rawa atu o OpenAI, kaore i korerohia mo te pananga o Sam Altman, te Tumuaki o mua o OpenAI.

I whakaae a Nadella kei tua atu i te haumi moni me te whakapaipai, e kii ana he hononga hohonu kei waenga i a Microsoft me OpenAI. I tukuna e ia te patai he aha i whiriwhiria ai e Altman a Microsoft e rua nga wa i mua, me te whakanui i te hiranga o te takoha a Microsoft ki te kaupapa a OpenAI.

I roto i te nekehanga ki te whakapakari ake i to raatau hononga, i kii a Microsoft i te utu o Altman me Greg Brockman, te perehitini o mua o OpenAI, ki te arahi i tetahi waahanga AI hou i roto i a Microsoft. I whakamarama a Nadella kaore he hononga tika a Microsoft me te poari kore-painga a OpenAI, e whakahaere ana i te umanga arumoni i arahina e Altman. Heoi, i whakapuaki ia i tana whakapono ko te noho hei hoa mahi me whai korero mo nga whakatau nui.

Ahakoa kei te raru a OpenAI i tenei wa e pa ana ki ana kaimahi me ana kaiarahi, ko nga korero a Nadella e whakamarama ana i te hiahia kia whakarereketia te mana whakahaere o OpenAI. I te pikinga o nga raruraru me te tutu o nga kaimahi ki te tangohanga o Altman, ka mau tonu te pehanga ki te poari OpenAI tokowha kia heke iho. I whakanuia e Nadella te hiahia mo te korerorero me te poari o OpenAI hei whakatika i enei take whakahaere.

I te mutunga, i kii a Nadella kei te tuwhera a Microsoft ki nga kaimahi OpenAI o naianei e noho ana ki o raatau mahi, ki te whakawhiti ranei ki a Microsoft. I kii ano ia kaore pea a Altman e hono tika atu ki a Microsoft, engari i kii ia ahakoa he aha tana tuunga, ka mahi tahi a Altman me Microsoft.

Hei mutunga, he mea nui te whai waahi a Microsoft ki te angitu o OpenAI, a, na te huringa o nga huihuinga i mua tata nei, kua kitea te hiahia ki te whakarereke i nga tikanga whakahaere me nga tikanga whakatau i roto i te whakahaere.

FAQ

1. He pehea te whakauru a Microsoft ki a OpenAI?

Ko Microsoft te kaipupuri moni nui rawa atu o OpenAI me te pupuri i te hononga hohonu me te whakahaere. He nui ta ratou takoha putea me te mahi tahi ki te kaupapa a OpenAI.

2. He aha te mahi a Sam Altman i OpenAI?

Ko Sam Altman te Tumuaki o mua o OpenAI tae noa ki tana pananga tata. He nui tana mahi ki te arahi i te whakahaere, a, i whai waahi ki te whanaketanga.

3. He aha nga kaimahi OpenAI i karanga ai kia rihaina te poari?

Ko nga kaimahi o OpenAI kei te akiaki i te poari kia rihaina na runga i to ratou kore i pai ki te whakatau kia tangohia a Sam Altman hei Tumuaki. E whakapono ana ratou me whakahoki ano te poari i a Altman me te whakatika i nga take whakahaere i roto i te whakahaere.

4. He pehea te whakamahere a Microsoft ki te tautoko i a OpenAI a meake nei?

E pono ana a Microsoft ki te tautoko i te angitu o OpenAI me te haere tonu o nga mahi. Kua utua e raua a Altman raua ko Greg Brockman hei arahi i tetahi waahanga AI i roto i a Microsoft, hei whakapakari i te hononga i waenga i nga whakahaere e rua.