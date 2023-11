Ko te Tumuaki o Microsoft a Satya Nadella e korero ana i te wehenga atu o Sam Altman i OpenAI

By

I roto i te uiuinga tata me Jon Fortt o CNBC, i korero te Tumuaki o Microsoft a Satya Nadella mo te wehenga atu o Sam Altman mai i OpenAI me te tupono ka uru atu ia ki a Microsoft. Ma te korerorero i whakamarama te paanga o te wehenga atu o Altman me nga whai waahi ka waihangahia mo OpenAI me Microsoft.

Ko Altman, i noho hei Tumuaki mo OpenAI mai i te tau 2019, i kii i tana whakatau ki te heke mai i te tuunga. Ko tenei wehenga ka tae mai i te wa tino nui mo OpenAI, i te mea kei te haere tonu te kamupene ki te ahu whakamua i roto i te matauranga mohio (AI) me te ako hohonu.

I te wa o te uiui, i whakaae a Nadella ki nga mahi nui a Altman ki a OpenAI me te whakaatu i tana mihi ki te kaiarahi o Altman. Ko te tohungatanga me te tirohanga a Altman i whai waahi nui ki te whakatu i a OpenAI hei whakahaere rangatira mo te rohe AI.

I te mea ka uru pea a Altman ki a Microsoft, i whakanui a Nadella i te mahi tahi i waenga i nga kamupene e rua. Ko Microsoft kei mua i te rangahau me te whakawhanaketanga AI, a ka taea e te tohungatanga o Altman te whakatere ake i to raatau ahunga whakamua ki tenei mara. Ka taea e te whakahoahoa te arahi ki nga otinga AI auaha e whai hua ana ki nga umanga me te hapori katoa.

FAQ:

1. He aha te mahi a Sam Altman i OpenAI?

Ko Sam Altman te Tumuaki mo OpenAI mai i te tau 2019.

2. He aha a Sam Altman i wehe atu ai i tana tuunga i OpenAI?

Kua whakatau a Sam Altman ki te heke iho i tana tuunga i OpenAI.

3. He aha te paanga o te wehenga o Altman ki OpenAI me Microsoft?

Ko te wehenga atu o Altman ka whai waahi mo te mahi tahi i waenga i a OpenAI me Microsoft, e arai ana ki nga otinga AI auaha.

4. He aha te whai waahi a Microsoft ki te rangahau me te whanaketanga AI?

Kua kaha a Microsoft ki te rangahau me te whakawhanaketanga AI, e whai waahi ana ki te ahu whakamua i roto i te mara.