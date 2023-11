Ka Puta Toa a Microsoft i te Wake o OpenAI Shake-Up

Whai muri i te tangohanga o te Tumuaki a Sam Altman, ka kite a OpenAI i a ia ano i te mawhititanga huarahi, ka noho kore mohio te heke mai o te kamupene. Na te maha o nga kaimahi e tatari ana ki te whai i a Altman ki a Microsoft, ko nga tumanakohanga o mua a OpenAI kua ahua pouri. I tua atu, ko te whakaaetanga e kii ana ka taea e nga tangata o roto ki te whakaputa moni i runga i te $86 piriona uara kare pea e tutuki.

Heoi, i roto i nga raruraru, he tino toa: Microsoft. Mai i te pakarutanga o nga purongo, kua piki ake te maakete o Microsoft i te $63 piriona. Inaa, kua eke nga taonga a te kamupene ki te teitei o te $378 mo ia hea i te wa o te huihuinga hokohoko o te Mane. Mena ka noho tonu te utu ki tenei taumata ka kati te maakete, ka eke te putea o te maakete a Microsoft ki te $2.82 piriona.

Ko tenei huringa o nga huihuinga e tohu ana i te wikitoria nui mo Microsoft me tana Tumuaki, a Satya Nadella. Ahakoa te haumi i te $13 piriona ki OpenAI me te whakauru nui i ana hangarau ki nga hua a Microsoft, i tino ngaro a Nadella i te wehenga atu o Altman. Ae, i te wa i puta ai te panui ki te iwi whanui, ka paheke tonu te 2% o nga taonga a Microsoft. Heoi, na te tere o te whakautu a Nadella i whakaatu i tona kaha me te whakaaro rautaki.

I waenganui po i te Rātapu, ka whakaatu ia kua utua e ia a Altman me te Perehitini o mua OpenAI Greg Brockman ki te arahi i tetahi taiwhanga rangahau AI hou i roto i a Microsoft. Ko tenei nekehanga ohorere i whakanuia, me nga kaitätari e kii ana he "World Series of Poker nekehanga mo nga tau." No reira, e rua nga tangata whai mana a Microsoft inaianei mai i OpenAI i raro i tana parirau, i te wa i tohua e OpenAI a Emmett Shear, te Tumuaki o mua o Twitch, hei Tumuaki mo te wa poto.

Ahakoa he hua pai te pikinga o nga kararehe a Microsoft, kei mua tonu nga wero. Ko te kamupene inaianei te kawenga mo te whakatuu me te putea i te whakahaere rangahau AI hou e arahina ana e Altman me Brockman. I tua atu, tera pea he kirimana utu nui e tika ana kia whakamanahia e Microsoft. Heoi ano, na nga mahi maia me nga mahi rautaki a Microsoft kua tuu te kamupene hei kaikawe matua i muri i te ngangautanga o OpenAI.

FAQ

He aha te paanga o te tangohanga o Sam Altman ki OpenAI?

Na te tangohanga o Sam Altman hei Tumuaki mo OpenAI i noho koretake te ahua o te kamupene a meake nei, ka puta nga patai mo tona oranga.

He pehea te painga o Microsoft i te ruru o OpenAI?

I muri mai i te whakangaueuetanga o OpenAI, i kite a Microsoft i te pikinga nui o tana whakapaipai maakete, me te taapiri $63 piriona. Ko te angitu tenei na te whakautu rautaki a Microsoft ki te ahuatanga.

Na wai i utu a Microsoft mai i OpenAI?

I utua e Microsoft a Sam Altman me te Perehitini o mua o OpenAI Greg Brockman ki te arahi i tetahi taiwhanga rangahau AI hou i roto i te kamupene.

Ko wai te Tumuaki mo OpenAI i muri i te wehenga atu o Sam Altman?

Ko Emmett Shear, te Tumuaki o mua o Twitch, kua tohua hei Tumuaki mo OpenAI.