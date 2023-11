Meizu 21: He Waea Tohu Nui me te Hangarau Taputapu

Ko Meizu, he kaihanga waea atamai rongonui, kua rite katoa ki te whakarewa i tana waea nui e tino tumanakohia ana, te Meizu 21, i roto i tetahi huihuinga nui kua whakaritea mo te Whiringa-a-rangi 30. Ko te whakaaro o tenei taputapu hou ka huri i te maakete atamai me ona ahuatanga whakamiharo me te ahunga whakamua hangarau.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o te Meizu 21 ko tana whakaaturanga 6.55-inihi Samsung OLED. Ko tenei mata e whakanui ana i nga bezels hangarite 1.74mm ki nga taha e wha, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi he wheako tirohanga ruku. I tua atu, kua whakauruhia e Meizu tetahi momo rereke o te Meizu 21 me te papa o mua ma, me te taapiri i te pa o te huatau ki te taputapu.

I raro i te awhi, ko te Meizu 21 te mana e te maramara maramara Snapdragon 8 Gen 3 tino pai. Ko tenei tukatuka ka whakarite kia maeneene te mahi me te whakanui i te tere me te pai o te waea. Ano, kei te mahi te Meizu 21 i runga i te FlymeOS, kei runga i te punaha whakahaere Android 14 hou.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino whakaihiihi o te raupapa Meizu 21 ko te whakauru o FlymeAuto. Ka whakakiia tenei ahuatanga ki te kamupene matua a Meizu a Geely o nga waka, tae atu ki nga rama rongonui Polestar, Lotus, me Lynk & Co. Ma te FlymeAuto, ka taea e nga kaiwhakamahi Meizu 21 te hono marie i a raatau waea ki o raatau waka me te pai ki te wheako taraiwa atamai me te waatea.

I tua atu, kua haria e Meizu te pai o nga kaihoko ki tetahi taumata hou ma te tuku raihana 36-marama roa me ia waea Meizu 21. E whakaatu ana tenei i te pono o te kamupene ki te whakarato i nga taputapu pono me te roa ki ona kaiwhakamahi.

Hei whakamutunga, ko te Meizu 21 te tohu i te tihi o te auaha me te hangarau i roto i te ahumahi atamai. Na tana whakaaturanga whakamiharo, maramara kaha, me nga ahuatanga whakamiharo penei i a FlymeAuto, kua whakatauhia tenei waea nui ki te wiri i nga kaihoko huri noa i te ao. Kia mau tonu mo te hui whakarewatanga mana hei te 30 o Whiringa-a-rangi hei whakaatu i te huratanga o tenei taputapu whakamiharo.

FAQ

1. He aha nga ahuatanga matua o Meizu 21?

Ko te Meizu 21 e haere mai ana me te whakaaturanga Samsung OLED 6.55-inihi, Snapdragon 8 Gen 3 chipset, ka mahi i runga i te FlymeOS i runga i te Android 14. Ka tukuna ano e ia nga bezels hangarite ki nga taha e wha o te mata me te rereke o te papa o mua.

2. He aha te FlymeAuto?

Ko te FlymeAuto he ahuatanga kua whakauruhia ki roto i te Meizu 21 e taea ai te hono hono ki nga waka i raro i te kamupene matua o Meizu a Geely, penei i a Polestar, Lotus, me Lynk & Co. Ka whakarei ake i te wheako taraiwa ma te whakarato i nga ahuatanga maamaa me te waatea.

3. Kia pehea te roa o te wa whakamana mo te Meizu 21?

Ka tukuna e Meizu he raihana 36-marama roa me ia waea Meizu 21, e whakaatu ana i te pono o te kamupene ki te pai o nga kaihoko me te pumau o nga hua.