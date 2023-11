Ka Whakatakihia e MediaTek te Tiwhikete Dimensity 8300 kaha ki te wero a Qualcomm

I muri tata nei ka hurahia tana maramara tino nui mo nga waea Android, kua hoki mai ano a MediaTek me tetahi atu kaihuri keemu. Kua whakaurua e te kamupene Taiwanese te Dimensity 8300, he kaiwhakatikatika-waenganui-a-waengai kua whakaritea ki te whakataetae i nga tuku a Qualcomm me te kawe i nga whakapainga nui ki te maakete.

Ko te Dimensity 8300 tetahi o nga kaiwhakatikatika nui a MediaTek tae noa mai ki tenei ra, e whakanui ana i nga kaha me nga whakamohoatanga e nui ake ana i o mua. I whakakahangia e te ARM V9 hou-a-Cortex cores, he mea hanga tenei maramara i runga i te tukanga 4nm me te whakaatu i te pai ake o te 4+4 kahui o Cortex A715 cores me te tau rite o Cortex A510 cores. Ma te 20% te whakanui i te mahi patu ahi me te 30% te peke i te kaha o te kaha, e whakaatu ana i te pono o MediaTek ki te whakaputa i nga mahi tino pai.

Mo nga mahi petipeti me nga mahi uaua, ka whakauruhia e te Dimensity 8300 te Mali-G615 GPU hou, e whakarato ana i te 60% te whakapai ake i te mana whakairoiro mata i te wa e 50% te kaha ake o te mana. Ma tenei ka tuu a MediaTek ki mua o Qualcomm mo te mahi GPU.

I tua atu, kaore a MediaTek i wareware ki te hiranga o nga kaha AI. Ko te Dimensity 8300 tetahi o nga kaitukatuka midrange tuatahi e kaha ana ki te whakahaere tauira AI tae atu ki te 10 piriona tawhā. Ma tenei ka eke ki te taumata rite ki te maramara Snapdragon 8 Gen 3 a Qualcomm. I tua atu, ko te maramara Dimensity 9300 a MediaTek ka nui ake ma te whakahaere ki te 13 piriona tawhā, e tohu ana i te kaha o MediaTek ki te pana i nga rohe ki te tukatuka AI.

I te taha o tana mana tukatuka whakamiharo, ko te Dimensity 8300 he whakapai ake i roto i te RAM me nga kaha rokiroki. Ma te kaha ake o te tautoko hongere 8300MHz mo nga waahanga RAM, ka taea e nga kaiwhakamahi te tumanako kia tere ake te mahi maha me te kaha ki te pupuri i nga waahanga kaha ake i muri. Ko te paerewa rokiroki kua whakahoutia ano ki nga tere UFS 4.0, ka tukuna e rua nga tere panui me te tuhi ka whakatauritea ki tona mua.

Ko te arotahi a MediaTek ki te honohono ka kitea i roto i te Dimensity 8300, me nga kupu whakaari mo te tere o te tango teitei ki te 5.17Gbps i runga i te 5G me te whiwhi 2x bandwidth i te hononga Wi-Fi.

I roto i te tari atahanga, ka taea e te Dimensity 8300 nga waea Android-a-MediaTek ki te tuhi i nga ataata 4K HDR i te 60 nga papa mo ia hekona, ka nui atu i ona herenga o mua.

Na enei ahuatanga whakamiharo me nga ahunga whakamua, ko te maramara Dimensity 8300 a MediaTek te kaha ki te wero i te mana o Qualcomm i te maakete. I a tatou e tatari ana mo te ngaru tuatahi o nga waea e whakakahangia ana e tenei kaitukatuka hei te mutunga o te tau, e marama ana kei te piki ake a MediaTek i roto i te umanga semiconductor tino whakataetae.

(Source: Tuhinga i urutau mai i Digital Trends)