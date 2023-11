Ka Whakaatuhia e MediaTek te Tiwhikete Dimensity 8300: Whakahou i nga Waea Utu me te Generative AI

Ko MediaTek, he kaihanga maramara matua, kei te whakatakoto ano i te ia i roto i te umanga atamai me te whakarewatanga o tana maramara hou, te Dimensity 8300. Ma tenei maramara hou e kawe mai i runga i nga taputapu AI ki nga waea Android utu nui ake, e whai ana i nga tapuwae o ana. te utu utu, te Dimensity 9300.

Ahakoa he rite te mahi a Qualcomm i tera wiki me te maramara Snapdragon 7 Gen 3, e kitea ana kei te pirangi nga kamupene e rua ki te uru atu ki te tipu o te ahua AI e huri ana i te umanga hangarau.

Kaore i rite ki nga otinga-a-kapua, ka tukatukahia e AI nga mahi a-rorohiko nga tatauranga katoa i runga i te waea atamai, me te whakarite kia tere ake nga whakautu me te whakapai ake i te whakawhaiaro e whai whakaaro ana ki nga raraunga tairongo penei i te whanonga kaiwhakamahi me nga manakohanga waahi. I tua atu, ka taea te mahi ahakoa kei waho nga kaiwhakamahi i te whānuitanga o te kapinga whatunga pūkoro.

Kaore ano a MediaTek i whakaatu i nga kaha AI whakahiato motuhake o te Dimensity 8300, engari ko te tumanako ka tukuna he iti ake nga inenga mahi ka whakaritea ki te Dimensity 9300 teitei. tauira ki 7 piriona tawhā ia te rua, i 20 tohu ia te rua.

Ma te Dimensity 8300, ka oati a MediaTek i nga whakapainga nui atu i mua atu i a ia, ko te Dimensity 8200. Kei roto i tenei ko te 20% te piki ake o te tere PTM, tae atu ki te 30% te pai ake o te kaha, me te GPU e tuku ana i te 60% te nui ake o te mahi me te 55% te pai ake o te kaha o te hiko. . Ko te Waeine Tukatuka AI ka noho tonu mai i te utu nui Dimensity 9300, me te whakarite kia pai ake te mahi mo nga mahi AI tikanga, penei i te whakapai whakaahua.

I tua atu, ko nga waea e mau ana ki te Dimensity 8300 e tika ana kia pai ake te ora o te pākahiko me nga hononga hono ki nga taputapu penei i nga taringa me nga papa takaro. Kaore ano a MediaTek i whakaatu i nga tohu waea kua whakapau kaha ki te whakauru i te Dimensity 8300 ki o raatau taputapu. Heoi, he mea tika kia mohio ko te mea o mua, Dimensity 8200, ka kitea i roto i nga waea atamai penei i te Vivo V29 Pro me Vivo V27 Pro, ahakoa kaore i kitea nga tuku whanui i te maakete US.

FAQ:

Q: He aha te AI whakatipu?

A: Generative AI e tohu ana ki te whakamahi i nga algorithm mohio mohio ki te whakaputa me te hanga raraunga hou, penei i nga whakaahua, ataata, tuhinga ranei, i runga i nga tauira me nga whakauru.

P: He aha te rerekee o AI whakangao-a-rorohiko mai i nga otinga-a-kapua?

A: I runga i te taputapu hangahanga AI ka tukatuka i nga tatauranga i runga i te waea atamai, ka tere ake nga whakautu me nga wheako whakawhaiaro me te kore e whakawhirinaki ki te hononga ipurangi, te tuku raraunga tairongo ranei ki nga tūmau kapua.

Q: He aha nga whakapainga e tukuna ana e te maramara Dimensity 8300 i runga i tona mua?

A: Ko te maramara Dimensity 8300 e whakanui ana i te 20% te piki ake o te tere PTM, ki te 30% te pai ake o te kaha o te mana, te GPU me te 60% te nui ake o te mahi, te pai ake o te kaha, me te kaha o te tukatuka AI mo nga mahi penei i te whakapai ake i nga whakaahua.

Q: Ko wai nga tohu waea kua whakapau kaha ki te whakamahi i te Dimensity 8300?

A: Kaore ano a MediaTek i whakaatu i nga tohu waea ka whakauruhia te Dimensity 8300 ki o raatau taputapu.