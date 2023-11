Ingoa Hou: Te Tirotiro i te Paanga o te Rahera Steam OLED's 90 Hz Mata i runga i te Tauru Whakauru

I roto i te tātaritanga Digital Foundry tata nei, kua kitea te paanga o te mata 90 Hz kua whakahou ake i runga i te taima whakaurunga o te Steam Deck OLED. Ma te whakamahi i nga Utauta Tirohanga me te Whakaaturanga Whakaaturanga a Nvidia, i whakamatauria e te roopu e rua nga keemu whakaata-taimaha, Doom Eternal me Crysis 3 Remastered, hei whakatau i nga paanga tika ki te whakautu.

I te wa e rere ana i te 90 fps, i whakaatuhia e te Steam Deck OLED nga whakapainga tino nui o te takamuri whakauru. I whakaritea ki te putanga LCD 60 fps, ko te whakahekenga toharite i roto i te whakauru whakauru ko 26.1 ms mo Doom Eternal me te 32.5 ms mo Crysis 3. Ko tenei whakaheke ka taea te kii, i tetahi waahanga, ki te tere ake te whakahou i te anga i runga i te whakaaturanga OLED.

Ko te mea whakamiharo, i kitea ano e te whakamatautau nga whakapainga takamuri whakauru ahakoa i te wa e mahi ana nga waahanga OLED me te LCD i te reiti anga kotahi. I te huinga e rua ki te 60 fps, i whakaatu te OLED i te 8.5 ms te whakahekenga i roto i te takamuri whakauru mo Doom Eternal me te 11.3 ms te whakahekenga mo te Crysis 3. Ko te whakapai ake i te lag ka nui ake te whakahua i nga reiti anga iti ake, ka eke ki runga i te 20 ms i te wa i heke ai nga keemu ki te 40. ki te 45 fps awhe.

Ahakoa he iti nei te ahua o enei whakapainga ki nga wa tauhohenga a te tangata, ka kaha tonu te pa ki te ahua me te urupare o te punaha. Ko nga huringa iti i roto i te takamuri whakauru ka taea te whakanui ake i te "painga" o te wheako petipeti.

Ko tetahi atu kitenga nui mai i te tātaritanga e kii ana ka whai waahi nga whakahoutanga firmware ki nga rereketanga o te whakaurunga i waenga i nga putanga OLED me te LCD o te Steam Deck. I te wa e whakamatautau ana i te putanga LCD tawhito me te firmware tawhito, i kite a Digital Foundry i nga hua takamuri whakauru he 8 ki te 42.4 ms te puhoi ake i era i tutuki me te firmware whakahou.

Kei te kaha te mahi a Valve ki nga whakapainga ake mo te putanga LCD o te Steam Deck, tae atu ki te whakaiti i te takamuri whakauru. Na nga whakahoutanga firmware tonu, tera pea ka heke tonu nga wa whakautu i runga i nga whakaaturanga LCD, me te whakanui ake i te wheako petipeti mo nga kaiwhakamahi.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te takamuri whakauru?

Ko te takamuri whakauru e tohu ana ki te whakaroa i waenga i te wa e whakauru ai te kaiwhakamahi i tetahi whakahau me te wa e whakautu ana te punaha ki taua whakahau. I roto i te petipeti, ka paheke te takamuri whakauru ki te aro me te ahua o te taakaro.

2. He pehea te paanga o te mata 90 Hz o te Steam Deck OLED ki te takamuri whakauru?

Ko te mata o te Steam Deck OLED kua whakahou ake i te 90 Hz kua kitea hei whakaiti i te takamuri whakauru ki te 60 Hz LCD putanga. Ko te whakahaere i nga keemu i runga i te reiti anga teitei ake i runga i te whakaaturanga OLED ka nui ake nga whakapainga o te takamuri whakauru.

3. Ka taea tonu te kite i nga whakapainga takamuri i te wa e whakatauhia ana nga waeine OLED me te LCD ki te reiti anga kotahi?

Ae, kua whakaatuhia e te whakamatautau ahakoa kei te rere nga waeine OLED me te LCD i te reiti anga kotahi, kei te whakaatu tonu te OLED i te heke o te whakauru whakauru. E tohu ana tenei ko nga rereketanga o nga taputapu i waenga i nga putanga e rua ka whai waahi ki te pai ake o te whakautu.

4. Ko nga whakahōunga mārō te kawenga mō ngā rerekētanga takamuri tāuru i waenga i ngā putanga OLED me te LCD?

Ko te tātaritanga a Digital Foundry e kii ana ka whai waahi pea nga whakahoutanga firmware ki nga rereketanga o te whakaurunga i kitea i waenga i nga putanga OLED me te LCD o te Steam Deck. Ko nga putanga tawhito o te papamuri LCD i puhoi ake te mahi takamuri o te whakaurunga ka whakaritea ki te firmware whakahou. Kei te kaha te mahi a Valve ki te whakapai ake i te takamuri whakauru na roto i nga whakahoutanga firmware mo te putanga LCD o te Steam Deck.