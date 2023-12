Awhihia To Tuakiri Waiata me "Me in 2023"

Ko wai koe i a koe e rumakina ana ki te waiata i tenei tau kua hipa? I timata koe ki te torotoro whakahihiri, ki te toro ki nga kaitoi hou me nga momo? I kitea ranei e koe te marietanga ki te whakarite i o ake raarangi tino pai, e whakaatu ana i to ahua whakaaro? Ko koe pea he huinga o nga mea e rua. Ahakoa he aha to ahua, ko o kowhiringa whakarongo he whakaata pono mo to tino pono. Inaianei, ko te kaupapa "Me in 2023" a Spotify hei rīhiti matihiko, e whakaatu ana i te ahuatanga ahurei o to haerenga puoro.

Ka huri ana koe i to kaari mariko i roto i te "Me in 2023," ka hurahia e ia he ahua whakarongo whaiaro i hangaia mo koe i runga i o hiahia me o tikanga i runga i Spotify. He huarahi ngahau me te whakaihiihi ki te whakaata i to tuakiri puoro i a koe e ngana ana ki te tau hou. A ko te waahanga pai rawa atu? Ka taea e koe te whakahīhī te whakapuaki ki te ao, me te tono i etahi atu ki te whakaatu me te whakanui i a koe pono.

Mo te hunga e harikoa ana ki te torotoro i nga momo whakarongo rereke, "Me in 2023" he tekau ma rua nga ahuatanga kanorau hei kitea i roto i te wheako 2023 Wrapped. Ko ia kiripuaki e whakaatu ana i tetahi tangata motuhake e pa ana ki nga momo puoro puoro, mai i te kaikawe morearea ki te kaitiaki whakaaro. Paatohia nga kaari i raro nei kia rukuhia nga whakaahuatanga o ia tangata, ka kawe koe i roto i to raatau ao puoro ahurei. Kia mahara, ka taea e koe te hoki ki te taiwhanga i nga wa katoa ma te panui ki hea i runga i te mata.

No reira, awhihia to tuakiri puoro me te whakanui i nga riipene i haere i te taha o o maataki me o tirohanga i tenei tau kua hipa. Tukua "Ko au hei te tau 2023" hei huarahi ki te kite ano i te tino tikanga o au whiringa whakarongo. Whakahīhītia te whakapuaki i to ahuatanga me te whakahihiko i etahi atu ki te timata i a raatau ake rangahau puoro.

FAQ:

P: Me pehea te mahi "Me in 2023"?

A: "Ko au i te tau 2023" he kaupapa whakatairanga na Spotify e whakaatu ana i o hiahia puoro me o tikanga ma te ahua whakarongo whaiaro, i hangaia i runga i to mahi i runga i te papa. Ka whakarato i tetahi huarahi whakahihiri me te takaro ki te whakaatu i to tuakiri puoro.

P: Ka taea e au te tiri i taku ahuatanga "Me in 2023"?

A: Tino! Ko tetahi o nga mea nui o "Me in 2023" ko te kaha ki te whakapuaki i to ahuatanga whakarongo ki etahi atu. Horahia te hari waiata kia whakanuia e te ao to pono.

P: He momo momo ahua?

A: Ae, "Me in 2023" he tekau ma rua nga tohu motuhake hei tirotiro i roto i te wheako 2023 Wrapped. Ko ia ahua e tohu ana i tetahi tangata ahurei e rite ana ki nga ahuatanga me nga momo puoro.