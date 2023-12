Ture me te Whakatau: Kua hoki mai ano te Waenga Parurenga Motuhake mo te Waa 25 me nga Waa Whakahihiri i muri i te Mata.

Ture me te Ota: E harikoa ana nga kaiwhaiwhai o te Waenga Paanga Motuhake i te wa e takatu ana te whakaaturanga aroha mo tona tau rua tekau ma rima. I te wa e mahi ana te kiriata mo te wa e haere ake nei, ko te kaiwhakaari a Ryan Buggle, ko ia te tama whangai a Olivia Benson, a Noa, i haere ki te paapori pāpori ki te whakapuaki i etahi wa i muri i nga whakaaturanga me te kaiwhakaari a Mariska Hargitay.

I roto i te raupapa o nga whakaahua, ka kitea a Buggle raua ko Hargitay e titiro aro ana ki te kaamera i mua i te tiri i te menemene me te tarai i tetahi ahua i runga i te huinga. Ka kitea te matū o te tokorua nei, me te ahua kua hangai he hononga piri ki runga me waho o te mata.

Ko Buggle tetahi waahanga nui o te kaitarai o te SVU, a ka tino kitea tana ihiihi mo te waa hou. I mua ake nei, i whakairihia e ia nga pikitia mo ia i waho o tana wakatō i runga i te huinga, e whakaatu ana i te koa me te tumanako mo nga mea kei te heke mai. Ko Hargitay tonu i whakaatu tana tautoko, ka waiho he korero whakamahana i te ngakau e mihi ana ki to raua whanaungatanga tata.

Ko te whanaungatanga i waenga i a Buggle me Hargitay ka toro atu ki tua o te huinga. I tera tau, i te huritau tekau ma toru o Buggle, i tukuna e Hargitay he mihi aroha ki a ia, e whakanui ana i tona mohio me tona wairua. E marama ana ko to raatau hononga kei tua atu i te mahi whakaari, a kua whakawhanakehia e raua he tino hoa.

I a ia e whakaaro ana ki tana wheako ki te mahi tahi me Hargitay, i mihi a Buggle mo tana pukenga me tana kaiarahi. I kii ia kua akona e ia te hiranga o te mahi mai i te ngakau me te whakatata atu ki ia ahuatanga me te pono. E ai ki a Buggle, ko te noho tahi me Hargitay te ahua o te karaehe mahi toi, he tohu mo tona ngakau nui me tona atawhai.

I te Ture me te Ota: Ka uru atu te Waenga Paango Motuhake ki tana tau 25 o te tau, ka taea e nga kaiwhaiwhai te tumanako i tetahi atu haerenga whakahihiri ki tonu i nga korero pakiwaitara me nga mahi kaha. Na te tokorua hihiri a Buggle me Hargitay kei te kaihautu, kei roto nga kaimakitaki mo te waa e kore e warewarehia e whakaatu ana i o raatau matū me o raatau pukenga.