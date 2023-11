Motopaika me Van Collide, A16 Main Road Katia i Ludborough

By

Ko te A16 Main Road i nga huarahi e rua kua katia i Ludborough whai muri i tetahi tukinga nui i pa ki tetahi motopaika me tetahi waka. I puta te tukinga ki te huinga motu A16 o te huarahi matua me te ara o Pear Tree. I korerotia te aitua i te 11.34am i te Turei, Whiringa-a-rangi 21, na nga mana whakahaere ki te tohutohu i nga kaitaraiwa ki te karo i te waahi. I tenei wa, kaore i te maarama mena he whara i puta mai i te tukinga. Kua whakapā atu ki nga Pirihimana Lincolnshire mo etahi atu korero.

Ko te punaha aro turuki a Inrix e tohu ana he puhoi te haere mai i te A18 Pear Tree Lane i Ludborough ki te Church Lane i Utterby. Ka akiakihia te hunga haere ki te rapu huarahi rereke hei karo i nga whakaroa.

FAQ:

P: He aha te take i kati ai?

A: Ko te katinga na tetahi tukinga nui e pa ana ki te motopaika me te waka.

P: I hea te tukinga?

A: I tu te tukinga ki te huinga motu A16 o te huarahi matua me te ara o Pear Tree i Ludborough.

Q: Kua whara tetahi?

A: I tenei wa kaore i te mohiotia mena kua whara tetahi i te wa o te tukinga.

Q: He korero hou mai i nga pirihimana?

A: Kua kii nga Pirihimana o Lincolnshire ka tukuna etahi atu whakahoutanga ina wa ka waatea.

Kia mahara ko tenei ahuatanga kei te haere tonu, a ka tukuna e matou he whakahou i te wa e waatea ana etahi atu korero.

Puna: Lincolnshire Live