Ko Venezuela Te Whakapumau i te Rangatiratanga o te Rohe Essequibo o Guyana me te Tirotiro i te Tangohanga Rauemi

Kua tukuna e te Perehitini o Venezuelan Nicolás Maduro he whakahau mo nga kamupene kawanatanga kia timata tonu te tirotiro me te whakamahi i nga rawa hinu, hau me nga kohuke i te rohe o Essequibo o Guyana. Ko te rohe, he nui ake i a Kariki, he taonga nui ki nga rawa utu nui e kii ana a Venezuela mo ratou ake. Ko te panui a Maduro i puta mai i muri i te pooti angitu i pooti te nuinga mo Venezuela e kii ana i te rangatiratanga o te rohe.

Kei te hiahia a Maduro ki te tuku raihana whakahaere mo te torotoro me te whakamahi rauemi i te rohe katoa o Essequibo. Hei tautoko i enei mahi, kua whakahaua e ia te hanga i nga roopu a-rohe o nga kamupene a-iwi o Venezuelan, tae atu ki te hinu nui PDVSA me te kamupene maina Corporación Venezolana de Guayana.

Ko nga korero mo te pehea e whakamahere ai te whakahaere a Maduro ki te whakahaere i te mana whakahaere mo te rohe, i te wa i kiihia ai he waahanga o Venezuela, kaore ano kia marama. Ka korerohia te take e te Runanga Motu, e whakahaeretia ana e te roopu rangatira, ki te whakamana i nga ture e tika ana.

I tua atu i te mahi rawa, i kii ano a Maduro i te whakatuutanga o tetahi Rohe Whakahaere Tiaki Matawhānui hou (Zodi) mo te riipene tautohetohe. He rite tenei rohe ki nga whakahau hoia motuhake e whakahaere ana i nga rohe rereke o Venezuela.

Ko te rohe o Essequibo, e 61,600 maero tapawha, e rua hautoru o te rohe o Guyana. Heoi ano, kei a Venezuela nga kerēme o mua ki a Essequibo, na te mea he waahanga o tana ake rohe na runga i nga rohe i te wa o te koroni Spanish. No te tau 1899 nga tautohetohe mo te rohe i whakatauhia e nga kaiwawao o te ao mo te rohe i whakaaetia e Guyana, he koroni o Ingarangi i tera wa.

Ko tenei panui i tutuki ki te whakahee mai i Guyana, e whakapae ana i a Venezuela mo te ngana ki te whakauru i te whenua. Kua tukuna e Guyana he piira ki te Kooti Whakawa o te Ao (ICJ), ki te rapu whakatau mo nga kereme whakataetae. Kua whakahau te ICJ ki a Venezuela kia kaua e mahi i tetahi mahi e whakarereke ana i te mana o mua kia puta ra ano he whakatau, he mahi ka roa pea nga tau.

Ko te nui o te raruraru i waenga i Venezuela me Guyana mo te rohe o Essequibo e whakaatu ana i te hiranga o te whakatau i nga tautohetohe rohe ma nga tikanga takawaenga. He nui nga paanga mo nga whenua e rua, he mea nui te whakatau marie kia mau tonu te noho o te rohe.