New Apple M3 MacBook Pro: Whakanuia te Mahinga i te Utu Whakaiti

Mena kei te titiro koe ki te Apple 14-inihi M3 MacBook Pro hou, koinei to tupono ki te penapena. I tenei wa kei te tuku a Amazon i te hekenga utu mo te tauira taumata-urunga, e whakaatu ana i te PTM 8-matua me te GPU 10-matua. Ko te utu tuatahi mo te $1,599, ka taea e koe te tiki mo te $1,449 kua tukuna. He $150 te hekenga mo te pona kua tukuna tata nei.

Engari kaore e mutu te penapena moni. Kei te hokona ano te tauira 1TB teitei mo te $1,649, heke iho i te $1,799. Na, ahakoa kei te rapu koe mo etahi atu rokiroki, he whiringa pai-putea ranei, he utu mo koe.

He aha te rerekee o te M3 MacBook Pro hou mai i o mua? Kua whakauruhia e Apple te maramara M3 hou, ko ta raatau maramara 3nm tuatahi ki tenei ra. Ki te PTM 8-matua, 10-matua GPU, me te 16-matua Neural Engine, tenei maramara pūkoro tuku mahi pai a Apple ano. He tino pai mo te mahi maha o ia ra, ka taea te whakahaere kaupapa pro penei i te whakatika whakaahua taumira teitei me nga ataata 4K ma te ngawari.

I tua atu, kei te M3 MacBook Pro he whakaaturanga whakahihiri Liquid Retina XDR me te ProMotion 120Hz reiti whakahou me te tautoko mo te momo tae whanui P3. Ko te karaehe mokowhiti hou e taapiri ana i te pa o te maamaatanga, ko nga tauranga Thunderbolt, he putanga 8K HDMI, me te mokowhiti kaari SD ka whakarite i nga whiringa honohono mo o hiahia rongorau katoa.

Ma tana hoahoa pai-hiko, ka taea e te MacBook Pro te whakaputa mahi tino pai puta noa i te ra, ahakoa kei runga koe i te hiko hiko, kei te mono ranei koe.

Pātai Auau

1. He aha te ahuatanga matua o te M3 MacBook Pro hou?

Ko te ahuatanga matua o te M3 MacBook Pro hou ko tana mahi whakarei me te maramara M3 hou, e tuku ana i te PTM 8-matua, te GPU 10-matua, me te 16-matua Neural Engine.

2. E hia nga moni ka taea e au te penapena i runga i te taumata-urunga M3 MacBook Pro?

Ka taea e koe te penapena $150 i runga i te taumata-urunga M3 MacBook Pro, i heke te utu mai i te $1,599 ki te $1,449.

3. He hoko kei runga i te tauira 1TB o te M3 MacBook Pro?

Ae, ko te tauira 1TB o te M3 MacBook Pro kei te hoko ano mo te $1,649, heke iho i tana utu taketake o $1,799.

4. He aha nga ahuatanga motuhake o te M3 MacBook Pro?

Kei roto i te M3 MacBook Pro he whakaaturanga whakamiharo Liquid Retina XDR, ProMotion 120Hz reiti whakahou, tauranga Thunderbolt, he putanga 8K HDMI, me te mokamoka kaari SD. Ka tae mai ano i roto i te karaehe mokowhiti kikorangi.