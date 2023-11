Te Whakataki i te Taupānga Kamera Pika Whakarei me nga ahuatanga hou whakahihiri

Ko te taupānga Kaamera Pika rongonui a Google kua tukuna he whakarereketanga o naianei, e whakarato ana ki nga kaiwhakamahi he wheako whakaahua me te whakaataata. Ko te hoahoa hou hou e whakaatu ana i te rereti watea, e tuku ana i nga whakawhitinga korekore i waenga i nga ahuatanga Whakaahua me te Ataata. I te taha o tenei rēreti, ka kitea e nga kaiwhakamahi he paatene Tautuhinga Whakaahua/ Ataata hou kei te taha maui, a, ko te Pixel 8 Pro anake, he paatene Mana Pro kei te taha matau.

Ko te whakauru i nga urupare a nga kaiwhakamahi me te whakamahi i nga ahunga whakamua hangarau hou, ko te taupānga Pixel Camera kei te whakanui i te atanga kaiwhakamahi tino mohio. Ahakoa kei te hopu koe i nga waa utu nui me nga whakaahua miiharo me te kopere ataata hihiri ranei, ma tenei taupānga whakahou e whakarite te tino pai me te ngawari.

Ko te whakaurunga o te paatene Tautuhinga Whakaahua/ Ataata e whakamana ana i nga kaiwhakamahi ki te whakarite i o raatau manakohanga kamera me te ngawari. Ma te paato noa, ka taea e koe te whakatika i nga momo tautuhinga kamera kia rite ki o hiahia. Mai i te whakakitenga me te toenga ma ki nga raina matiti me nga tautuhinga taima, ma te taupānga Pika Camera koe e whakahaere katoa i to wheako whakaahua me te ataata.

Ko te Pixel 8 Pro ka whai ake i tenei wheako me te taapiri o te paatene Mana Pro. Ko tenei waahanga motuhake e mau ana i nga kaitango whakaahua me nga kaitaataata ataata ki nga tautuhinga me nga mana whakahaere, e taea ai e ratou te hopu i nga waa whakahihiri me te tino tika me te mahi auaha. Mai i te arotahi a-ringa me nga whakarereketanga tere kati ki nga whiringa whakahōputu ataata-a-rorohiko, ka whakarite te Pixel 8 Pro kei te hunga ngaio nga taputapu hei whakatutuki i o raatau tirohanga toi.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Me pehea taku huri i waenga i nga ahuatanga Whakaahua me te Ataata i roto i te taupānga Pika Camera?

Hei huri i waenga i nga ahuatanga Whakaahua me te Ataata, whakamahia noa te rēreti e whakaratohia ana ki te atanga hou o te taupānga Pika Camera. Kiriata ki te aratau e hiahiatia ana, ka huri tonu to kamera ki tera aratau.

2. Ka taea e au te whakarite i nga tautuhinga kamera i roto i te taupānga Pika Camera?

Ae, ko te taupānga Pika Camera kua whakahoutia ka taea te whakarite i nga tautuhinga kamera. Ma te paato i te paatene Tautuhinga Whakaahua/Ataataata, ka taea e koe te uru atu ki nga momo whiringa hei whakatika i te whakaaturanga, te toenga ma, nga raina matiti, me etahi atu.

3. He aha nga Mana Pro i roto i te Pixel 8 Pro?

Ko te ahuatanga Pro Controls, motuhake ki te Pixel 8 Pro, e whakarato ana i nga tautuhinga matatau me nga mana whakahaere i hangaia mo nga kaitango whakaahua me nga kaitango ataata. Kei roto ko nga whiringa mo te arotahi a-ringa, te whakatikatika tere marumaru, me te whakahōputu ataata kōeke ngaio.

4. Kei te waatea te taupānga kamera Pika hou i runga i nga taputapu Pixel katoa?

Ahakoa kei te watea te taupānga Camera Pixel whakarei i runga i te nuinga o nga taputapu Pika, ko te ahuatanga Pro Controls he mea motuhake ki te Pixel 8 Pro. Ka taea tonu e nga kaiwhakamahi o etahi atu tauira Pika te pai ki te atanga pai ake me te mahi o te taupānga whakahou.