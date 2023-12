Ko te Kaihautu Irirangi o Cincinnati i tapaina ko Grand Marshal mo te 2024 Reds Opening Day Parade

By

Ko Jim Scott, he tangata tino aroha ki te taone nui o Cincinnati, kua panuitia hei rangatira mo te 2024 Reds Opening Day Parade. Ka tū te parade ā-tau, he tikanga whakahirahira i Cincinnati, hei te Rāpare, Maehe 28 i te poutumarotanga.

Ko Scott, i reti i te tau 2015 i muri tata ki te 50 tau hei kaihautu i te ata mo te reo irirangi 700 WLW, e mohiotia ana mo tana ahua harikoa me tana whakaaturanga tere. I nga wa katoa ka whakapuakina e ia tona aroha mo te whanaungatanga o te reo irirangi hei kaiwawao, he maha tonu tana kii, "Ko koe anake me ahau."

I te tiimatanga o tana mahi irirangi i Cincinnati i te tau 1968, kua noho a Scott ki te whanau WLW mai i te tau 1984. Heoi, no tata nei i whakapuakihia e ia etahi korero pouri ngakau. I roto i tetahi panui kare-a-roto, i kii a Scott kua mate ia ki te ALS. Ko te mate kua pa ki tona reo me tona kaha ki te hikoi, engari kei te kaha tonu ia kia kaua e tuku.

Ahakoa ona wero hauora, kua kaha a Scott ki te whakauru ki te Whero Opening Day Parade mo nga tau 50 neke atu. I tae atu ia ki tana parade tuatahi i te tau 1968, a he maha nga wa e kiia ana ko ia te ra tino pai o te tau. I roto i nga tau tekau kua pahure ake nei, i mahi a Scott hei kaikorero mana mo te Findlay Market Opening Day Parade, e arahi ana i te huihuinga panui a-tau ki te panui i te Grand Marshal me te whakanui i te parade e haere ake nei. I tenei tau, i whakatauhia e te Komiti Findlay Market Parade ki te whakanui i a Scott ma te whakaingoa i a ia ko te rangatira rangatira me te tuku i a ia ki te arahi i te parade mai i te maakete o Findlay ki te papa tapere.

Ahakoa karekau ia i tae ki te panui, i tae mai te wahine a Scott, a Donna Hartman me tetahi o ana tama, a Casey Boland, ki te whakaae i te honore mo ia. I whakawhiwhia ki a raatau nga koti Whero me te "Grand Marshal 2024" i taia ki muri, e tohu ana i te mahi nui a Scott i roto i tenei tikanga aroha o Cincinnati.