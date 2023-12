Ko te Minita o te rohe e whakapaehia ana mo te tahae ka whakakahore nga utu

Ko tetahi minita o te rohe me tetahi kaiawhina hauora kaainga o mua, a Alpha Harris, i uru ki te tohe mo te kore hara i te Mane mo nga whakapae mo te tahae $60,000 mai i tana kaihoko 90 tau te pakeke. I puta te whakapae mo te tahae i roto i nga marama maha, i tuhia e Harris nga haki ki a ia ano.

E ai ki nga tuhinga a te kooti, ​​he $16,000 te utu mo tona kainga o naianei i riro ia Harris mai i te kiritaki kaumātua a Hilda McLeod. Ko te mea miharo, ko McLeod te ingoa o te rangatira-tahi mo te whare, ahakoa kaore ano kia eke waewae ki roto. E kii ana nga roia i roto i te keehi kaore pea a McLeod i mohio ki te ahua pono o nga whakawhitinga putea.

I whakawakia tuatahi a Harris i te marama o Hune, a i tera marama i whakapaea okawatia. Ko nga whakapae i mauria ki a Harris ko te whana nui, te tinihanga mokete noho, me te tahae tuakiri.

Na tenei keehi i puta nga awangawanga mo te whakaraeraetanga o nga kaumātua e whakawhirinaki ana ki etahi atu mo te tiaki me te whakahaere putea. Ko nga mahi whakapae a Harris e whakaatu ana i te hiranga o te maataki me te tiaki i te taupori kaumātua. He mea nui mo nga mema o te whanau, hoa, me nga kaitiaki kia kaha ki te aro turuki i nga mahi putea me te whakarite kia kore nga tangata whakaraerae e whai painga.

I te wa e haere ana tenei keehi, he pai ki te kite me pehea te whakaputanga o nga taunakitanga me te haere o te punaha ture. He taumaha nga whakapae ki a Harris, a, ki te kitea te hara, tera pea he hua nui ki a ia. I tenei wa, he mea nui mo te hapori ki te tohe tonu mo te whakamarumaru o nga kaumātua me te whai kawenga mo te hunga e whakaraerae ana i o raatau whakaraeraetanga.