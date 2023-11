Ka whiwhi a BMW E46 M3 i te Whakahou Whakahou me te Mana V10

Ko nga huringa miihini kua tino rongonui i roto i te hapori BMW, me te hunga kaingākau e whai tonu ana ki te turaki i a ratou Bimmers aroha ki nga taumata mahi hou. Ahakoa kua kite matou i ta maatau waahanga whakakapinga miihini, ka eke tenei kaupapa ki tetahi taumata hou.

Ko te whetu o tenei ataata he BMW E46 M3 pango, he motoka kua mohiotia mo tona mana whakamiharo me te mahi. I whakauruhia ki te miihini 3.2-rita-inline-ono, ko te E46 M3 kaore i pakaru i runga i te huarahi. Heoi ano, ko te rangatira o tenei M3 i hiahia kia neke ake, ka whakaputa i te kaha kaha me te hihiko.

Engari i te kowhiri mo te whakawhiti miihini tuku iho, i whakatau te rangatira ki te haere ki roto katoa ka whakawhiti i te miihini V5.0 10-rita mai i te E60 M5. Ko tenei whare hiko V10, ko te hanga V10 anake i hangaia e BMW, i tukuna he hua o te 500 horsepower me te 384 lb-ft o te taipana. Engari kaore i ranea mo te rangatira. He iti noa nga whakarereketanga, tae atu ki te mapi miihini kua whakahou ake, ko tenei M3 nanakia kei te whakaputa tata ki te 520 horsepower.

Ko te mea tino rerekee tenei whakamohoatanga mahi ko te kowhiringa o te tuku. Ko te miihini V10 kua honoa ki te tuku-rua-mamau-a-E92, e whakanui ana i te wheako taraiwa ki te taumata hou. I te wa e kawe ana te riipene whakaata i a matou i runga i te riipene whakaihiihi huri noa i te Nurburgring, ka tino marama ko tenei M3 ehara tenei i to motuka ara toharite.

Na tona tere whakamiharo me te tangi o te miihini V10 e haruru ana, ka tu te BMW E46 M3 i waenga i nga motuka mahi i runga i te ara. He ngawari ki te hopu i nga kaiwhakataetae ma te ngawari, ka waiho he whakaaro mau tonu. Ehara tenei i te wa tuatahi ka kite matou i tetahi kaupapa BMW V10, engari ka taapiri atu ki te rarangi tipu o nga huringa miihini whakamihiihi e turaki ana i nga rohe o nga mea ka taea e te BMW.

FAQ:

Q: He aha te miihini i whakawhitia e te rangatira o te BMW E46 M3 pango?

A: I whakakapihia e te rangatira te miihini tuuturu-roto-ono me te miihini V5.0 10-rita mai i te E60 M5.

Q: E hia te kaha o te kaha o te BMW E46 M3 kua whakahoutia?

A: He iti noa nga whakarereketanga, ko te M3 kua whakahoutia inaianei ka whakaputa i te 520 horsepower.

Q: He aha te tukunga e hono ana te miihini V10?

A: Ko te miihini V10 e hono ana ki te tuku-rua-mamau-a-E92, e whakanui ana i te wheako taraiwa katoa.