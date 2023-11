LG SMART Aroturuki Hou me nga waahanga Whakanuia mo te Hua me te Hononga

Kua whakauruhia e LG Electronics tana rarangi hou o SMART Monitors mo te 2023. I roto i nga putanga hou ko nga tauira 32SR50F me 27SR50F, kei te waatea inaianei mo te hoko. Ko te whai ki te whakanui ake i te hua me te tuku hononga honohono, i hangaia enei kaitirotiro ki te whakatutuki i nga hiahia tipu o te mahi mamao me te rerenga whakangahau.

Ko tetahi ahuatanga rongonui o enei kaitirotiro ko o raatau whakaaturanga IPS mahi teitei e tautoko ana i te HDR 10, e whakaputa ana i te hihiko o te ahua me te kounga. Ahakoa kei te whai waahi koe ki nga huihuinga mariko, kei te tirotiro noa ranei koe i te paetukutuku, ko nga tirohanga pai ake e whakaratohia ana e enei kaitirotiro 1080p ka whakarei ake i to wheako tirohanga. Ko te tauira 27-inihi, me tana hoahoa tata kore taitapa, ka taapiri i te ahua o te ahua ataahua me te iti ki tetahi waahi mahi.

Kei runga i te papaaho webOS 23 a LG, ka tukuna e nga SMART Monitors te uru ngawari me te waatea ki nga momo tono roma me nga taunakitanga tirohanga whaiaro ma te WebOS Hub. Ko te ahuatanga o te Poari Kaainga he mea whakamiharo, e tuku ana i nga whakaaturanga hakinakina motuhake me nga kaari ratonga hakinakina kua whakaritea. Ka taea e te hunga kaingākau ki te hākinakina te whakahōu me ā rātou rīki tino pai, ngā kēmu e haere ake nei, me ngā tatauranga nui. Kei roto hoki i nga kaitirotiro te mahi a LG Mood Music, he DJ whaiaro ma te hanga i nga raarangi whakaari i runga i nga hiahia puoro a te kaiwhakamahi.

Mo te hunga e aro nui ana ki te whai hua, ka tae mai nga LG SMART Monitors ki te rorohiko LG Home Office kua hangaia. Ma te tautoko i nga momo kaupapa whakaputa penei i te Microsoft 365 me te Maramataka Google, ko enei kaupane e whakanui ana i te pai o te rerengamahi. I tua atu, ka whakahaeretia e ratou te tiri ihirangi mai i nga taputapu atamai ma te AirPlay 2 me Miracast, ka whakakore i te hiahia mo te hononga PC tika.

I tua atu, ka noho enei kaitirotiro hei tari kaainga atamai, he hototahi ki te ThinQ Home Hub a LG. Ka taea e nga kaiwhakamahi te aro turuki me te whakahaere i nga taputapu kaainga hototahi-IoT penei i nga pouaka pouaka me nga miihini horoi ma te taupānga ThinQ. Ko tenei whakaurunga ka huri i nga kaitirotiro ki nga waahi whakahaere pokapū mo te kaainga hono.

Whakatakotoranga Hua:

– LG SMART Monitor (32SR50F)

– Rahi/Taumira: 31.5-inihi / FHD (1,920 x 1080)

– Tae Tae: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Tere Tāmata / Wā Whakautu: 60Hz / 8ms

– Atanga: USB Momo-C, HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Nihokikorangi

– Kaikōrero: 5W (x2)

– Ahuahira Ataahua/Ratonga: webOS 23, Microsoft Office, Kaiawhina reo (LG ThinQ, Alexa), Whakaata Waea Waea/Whakaata (AirPlay 2 / Tiri Mata)

– Apatoko: HDMI / Mana Mamao Ma

– LG SMART Monitor (27SR50F)

– Rahi/Taumira: 27-inihi / FHD (1,920 x 1080)

– Tae Tae: sRGB 99%, NTSC 72%

– HDR: HDR 10

– Tere Tāmata / Wā Whakautu: 60Hz / 14ms

– Atanga: HDMI (x2), USB 2.0 (x2), Wi-Fi, Nihokikorangi

– Kaikōrero: 5W (x2)

– Ahuahira Ataahua/Ratonga: webOS 23, Microsoft Office, Kaiawhina reo (LG ThinQ, Alexa), Whakaata Waea Waea/Whakaata (AirPlay 2 / Tiri Mata)

– Apatoko: HDMI / Mana Mamao Ma

Ko te tauira 32SR50F e waatea ana mo te hoko i te $229, ko te tauira 27SR50F ka taea mo te $199 noa. Ka tae mai nga tauira e rua me te 1 Tau Wāhanga me te raihana Reipa.

FAQ:

Q: He aha nga ahuatanga tino rongonui o nga LG SMART Monitors?

A: Ko nga LG SMART Monitors e tuku ana i nga whakaaturanga mahi teitei me te tautoko HDR 10, he rorohiko LG Home Office kua hangaia mo te whai hua, te kaha ki te tiritiri ihirangi, me te mahi a te tari kaainga atamai.

Q: He aha te utu mo nga tauira 32SR50F me 27SR50F?

A: Ko te 32SR50F te utu mo te $229, ko te 27SR50F e waatea ana mo te $199.

Q: Kei te tautokohia nga kaitirotiro e te raihana?

A: Ae, ka tae mai nga tauira e rua me nga waahanga 1 Tau me te raihana Reipa.