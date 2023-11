Neke atu i te 100,000 nga Kaitākaro Te Keemu Whakaoho Whakaoho Hou

He wheako whakaihiihi me te riikiri wheua e tatari ana ki te keemu hou, Lethal Company, i a ia e whakanui ana i tana ekenga ki te taumata whakahirahira o te neke atu i te 100,000 nga kaitakaro kotahi. I whakawhanakehia e Zeekerss, ko tenei keemu whakamataku mahi tahi kei te hanga ngaru i roto i te hapori petipeti mai i tana tukunga ki runga Steam Early Access i te Oketopa 23rd.

Ko te Kamupene Lethal e kawe ana i nga kaitakaro ki runga i te haerenga whakamataku i roto i nga marama koretake, i reira me hamu mo nga rawa i te wa e pa ana ki nga whakamataku e kore e taea te whakaaro. I te mea he kaimahi kirimana mo te Kamupene, ko te mahi a nga kaitakaro ki te kohi kongakonga hei whakatutuki i nga motunga moni huanga umanga. Heoi, me noho mataara tonu ratou, na te mea ko te takenga mai o te keemu hei taitara whakamataku ka tau mai te raru ki nga kokonga katoa.

Ko te angitu o te Kamupene Lethal ka taea te kii ki tana taakaro rumaki me nga whakahoutanga auau. Kua kaha a Zeekerss ki te whakarato i nga mea hou, me te whakanui tonu i te wheako o te keemu me etahi atu motini, taonga, me nga ahuatanga. Ko tenei whakapumautanga ki te whakapai ake kua pa ki nga kaitakaro, na te mea kua piki te rongonui mo te keemu.

Ko nga kaiwhakamahi Steam kua tino mihi ki a ratou mo te Kamupene Lethal, e whakaatuhia ana e tana whakatauranga "Overwhelmingly Positive" i runga i te turanga. Ko nga kaitakaro e tino pai ana ki te mahinga o te keemu takaro me nga whakahoutanga auau e pupuri ana i te wheako hou me te whakahihiri. Na te kaha o te hapori ki te tuku urupare me te tautoko, kaore he mutunga o te kaha o te Kamupene Lethal.

Ahakoa he kaitakaro mohio koe, he tauhou ranei ki te keemu, he aratohu matawhānui a IGN hei awhina i a koe ki te whakatere i te ao tinihanga o Lethal Company. Whakapaia koe mo nga whakaihiihi mutungakore, nga taima-mamae, me tetahi wheako petipeti whakamataku mahi tahi e kore e warewarehia.

FAQ

1. Ka taea e au te takaro ko Lethal Company anake?

Ae, ka taea te takaro takitahi a Lethal Company, engari he mea hanga hei wheako mahi tahi.

2. Kei te waatea te Kamupene Lethal i runga i nga papaaho atu i te Steam?

Inaianei kei te waatea noa te Kamupene Lethal ki runga Steam. Karekau he panui mana mo nga tukunga i runga i etahi atu papaaho.

3. Ka nui ake nga whakahoutanga a muri ake nei?

Tino! Ko te kaiwhakawhanake, a Zeekerss, kua whakapuaki i to raatau pono ki te tuku i nga whakahoutanga i ia wa hei whakarei ake i te keemu me te whakauru i nga urupare a nga kaitakaro.

4. Ka taea e au te whakarite i taku ahuatanga me taku kaipuke i roto i te Kamupene Lethal?

Ae, ka tukuna e te Kamupene Lethal nga whakaritenga whakakakahu me nga whiringa whakapaipai kaipuke mo nga kaitakaro ki te whakawhaiaro i o raatau wheako-roto.

Rauemi:

