Tuhinga Hou: Te Maakenga o nga Kaihoko Whakaata Utu me te Kaha

He korero pai mo te hunga kaingākau waiata me te hunga matatau ki te hangarau: kei te eke nga purongo utu utu ki nga taumata hou mo te kounga me te mahi. Ko te tukunga hou a Lenovo, te ThinkPlus X16, e whakaatu ana i tenei ahuatanga, e tuku ana i te whakakotahitanga whakamiharo o te utu me nga ahuatanga matatau. He tata ki te US$16 te utu, ka taka te ThinkPlus X16 ki roto i te waahanga o nga taringa-whakaaro-putea, engari ko ona kaha he tawhiti atu i te iti.

Ko tetahi o nga tino ahuatanga o te ThinkPlus X16 ko tana hoahoa haurua-taringa matarohia, kia pai ai te noho pai me te kore e whakararu i nga takere taringa. Inaa, he 4.5 karamu noa te taumaha o ia puku, ka whakanui ake i te whakamarie mo te kakahu roa. Engari ehara i te mea ko te whakamarie anake te waahi e pai ai enei purongo.

Ko te ThinkPlus X14.2 he tino pai te oro oro, he maamaa me te tino pono. Kei roto hoki i nga puku nga hopuoro kua whakatakoto rautaki, e whakarite ana i te kounga waea marama-karaihe mo te whakawhitiwhiti korero kore he raruraru. Ma te ora o te pākahiko tae atu ki te 16 haora i runga i te utu kotahi, ka taea e nga kaiwhakamahi te pai ki nga huihuinga whakarongo kore e haukotia puta noa i te ra.

Ko te hononga tetahi atu waahanga e whiti ana te ThinkPlus X16. Ma te whakaurunga Nihokikorangi 5.2, ka tukuna e nga earbuds nga hononga ahokore ngawari me te pono, e whakarato ana i te wheako tino raruraru-kore. Ko te mea e wehe ke ai enei pukoro i etahi atu i roto i te awhe utu kotahi ko te whakaurunga o te aratau toroa iti, he ahuatanga ka kitea i roto i nga tauira utu nui ake. Ma tenei ka whakarite kia iti te roa o te ororongo kia pai ake te tukutahitanga oro-ataata.

I tua atu i ona ahuatanga whakamiharo, ko te ThinkPlus X16 e whakanui ana i te putea utu iti me te tohu IPX4 parenga wai, ka waiho hei hoa pai mo nga mahi o waho. Ko nga mana pa ki te mohio ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere ngawari me te hapai i nga waea i runga i te haere.

Hei whakamutunga, ko te Lenovo ThinkPlus X16 te whakatauira i te tipu haere o nga purongo utu utu e tuku ana i nga ahuatanga utu nui me nga mahi pai ake. Na tana hoahoa pai, te kounga oro whakamihi, te roa o te ora o te pākahiko, me nga whiringa honohono matatau, ka whakaatu te ThinkPlus X16 e kore e pakaru te peeke e nga purongo pai. Whakapai ake i to wheako oro me te kore e putu i to putea.

FAQs

1. He aha te utu o te Lenovo ThinkPlus X16?

Ko te Lenovo ThinkPlus X16 te utu tata ki te US$16, he utu utu mo nga kaihoko.

2. Kia pehea te roa o te pākahiko o ThinkPlus X16?

Ko te ThinkPlus X16 e whakarato ana ki te 20 haora o te ora o te pākahiko i runga i te utu katoa.

3. He aratau iti to ThinkPlus X16?

Ae, kei roto i te ThinkPlus X16 he aratau iti, e whakaiti ana i te roanga ororongo me te whakaniko i te tukutahitanga oro-ataata.

4. He atete wai te Lenovo ThinkPlus X16?

Ae, ko te ThinkPlus X16 he tohu tohu atete wai IPX4, e tika ana mo nga mahi o waho me te whakamarumaru ki te pakaru o te wai.

