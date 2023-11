LEGO x Fortnite Crossover I Whakapumautia: He Waa Hou o te Whakaari Whakaari

By

Kua whakapuakina e LEGO i runga i te Twitter ko te kaupapa whakawhiti LEGO x Fortnite e tino tumanakohia ana kei te tupu. Ahakoa he iti tonu nga korero, e kii ana nga whakapae ka whai waahi nga kaitakaro ki te ruku ia ratou ano ki roto i tetahi wheako petipeti ahurei e whakahaere ana ratou i nga putanga LEGO o a raatau tohu Fortnite tino pai, me te kaha ki te maina me te mahi toi.

Ka tu hei te Hakihea 7, ko te huihuinga LEGO x Fortnite tetahi o nga momo taakaro whakaihiihi e toru kua whakauruhia ki Fortnite a tera marama. Engari ehara i te mea anake—ka harikoa nga kaiwhaiwhai a Eminem ki te mohio ka puta he ahua motuhake te rapper rongonui i roto i te keemu hei waahanga o te huihuinga konohete ora a te Hakihea 2.

Mena kare i ranea kia oho nga kaiwhaiwhai, kei te huri haere nga muhumuhu mo te mahi tahi a Doctor Who x Fortnite. Ahakoa kaore ano kia whakapumautia, e whakaponohia ana ka taea e tenei mahi tahi te whakanui i te 60 tau o te raupapa pouaka whakaata rongonui o Ingarangi, i whakapaoho tuatahi i te marama o Noema 1963. Hei whakanui ake i te hikaka, he raupapa e toru nga waahanga e whakaatu ana i a David Tennant ka whakahoki ano i tana mahi hei Doctor. hei te mutunga o Whiringa-a-rangi 2023.

Ko te LEGO x Fortnite crossover e kii ana ki te kawe mai i te keemu hou me te auaha ki te keemu, me te whakakotahi i te waitohu LEGO e arohaina ana me te mahi whakaari o Fortnite. Ka taea e nga kaitakaro te tumanako ki te ao e ora ai o raatau whakaaro na roto i nga pereki matihiko, e whakatuwhera ana i nga mahi auaha kore mutunga.

Kua reri koe ki te eke ki runga i tenei mahinga whakahirahira? Kia mohio tatou i roto i nga korero i raro nei ka noho tonu mo etahi atu whakahou mo te kaupapa LEGO x Fortnite.

FAQ:

Q: He aha te kaupapa whakawhiti LEGO x Fortnite?

A: Ko te huihuinga whakawhiti LEGO x Fortnite e whakakotahi ana i te waitohu rongonui rongonui o te LEGO me te whakaari rumaki o Fortnite, ka taea e nga kaitoro te whakahaere i nga putanga LEGO o a raatau tohu Fortnite tino pai me te uru atu ki nga mahi maina me te mahi toi.

Q: Ahea te huihuinga LEGO x Fortnite ka tu?

A: Ko te huihuinga LEGO x Fortnite kua whakaritea hei te Hakihea 7.

Q: He kaupapa whakahihiri kei te haere mai ki Fortnite?

A: Ae, i tua atu i te huihuinga LEGO, ka mahi a Eminem i tetahi huihuinga konohete ora i roto i te whakataetae i te Hakihea 2. He korero ano mo te mahi tahi a Doctor Who x Fortnite.