Ko te roopu Fortnite me Lego ki te hanga i tetahi wheako petipeti hou

Ko Fortnite, te keemu kaikopere ipurangi rongonui me te neke atu i te 400 miriona nga kaitakaro, kua mahi tahi me Lego ki te hanga i tetahi aratau keemu oranga hou. Ko tenei mahi tahi he mea whakaawe mai i te keemu hanga poraka me te mahi toi, a Minecraft, koinei te keemu tino hoko rawa atu i nga wa katoa.

Ahakoa ko te aratau whawhai royale a Fortnite te mea tino rongonui, ko te keemu i te tuatahi he mahi toi oranga e kiia nei ko Fortnite: Whakaorangia te Ao. Heoi, ko te angitu nui o te aratau whawhai royale i whakamarumaru i era atu momo keemu katoa. Ko te mahi tahi me Lego e whai ana ki te whakahoki mai i a Fortnite ki ona pakiaka mahi, te whakauru i nga pereki Lego, nga hanganga, me nga tohu ki te ao takaro. Ka whakaatu ano te tauaru i nga ahuatanga e maumahara ana ki a Minecraft, penei i te hanga taiapa, te whakatipu huawhenua, me te kohikohi huri noa i te ahi ahi.

Ko tenei mahi tahi-nui ehara i te mea miharo, i te mea e mohiotia ana a Fortnite mo ana mahi tahi me nga tino rongonui penei i a Marshmello me Ariana Grande, e manaaki ana i nga konohete-a-game. Ko te mahi tahi me Lego e tohu ana i te roha mo Fortnite, e pai ana ki te tini o te hunga whakarongo, mai i nga tamariki ki nga taiohi ki nga pakeke.

Ko tetahi wero o tenei mahi tahi ko te whakauru i a Lego, e mohiotia ana mo ana keemu e tika ana mo nga tamariki nohinohi, me Fortnite, kua whakatauhia te PEGI 12 i te UK me te EU. Hei whakatutuki i tenei, kua whakatinanahia e Epic Games nga mana whakahaere a nga matua me nga waahanga haumaru ipurangi hei whakarite kia tika te keemu mo nga kaitakaro o nga reanga katoa. Na roto i te whakarato i nga reeti ihirangi rereke me te tuku i nga maatua ki te whakarite i nga mea e kitea ana e a raatau tamariki, ko te whai a Fortnite ki te kukume i nga kaimakitaki rangatahi he tamariki rawa pea mo te keemu taketake.

Ahakoa kua pa ki a Fortnite nga whakahē i mua, penei i te korero a Prince Harry ko te keemu i "hangaia ki te kahungahunga," he mea noa tera whakahe i roto i te umanga petipeti. I te mutunga, ka taea e nga kaitakaro te kowhiri i nga keemu e hono ana ki o raatau hiahia, a ka tukuna e Fortnite nga momo wheako i tua atu i te mahi pupuhi.

Mo Lego, ko te mahi tahi me Fortnite e tohu ana i te wawata me nga mea e kore e mohiotia. Ahakoa he mahere mo nga whakahou me nga whakaaro hou kei roto i nga mahi, kaore i te tino mohio te hua o te mahi tahi. Kei te harikoa nga kamupene e rua ki te kite me pehea te rironga o te keemu e nga kaitakaro me te tuwhera ki te tirotiro i etahi atu momo keemu i runga i te papaahi Fortnite a muri ake nei.

Hei mutunga, ko te mahi tahi i waenga i a Fortnite me Lego ka mau mai he wheako petipeti hou me te ahurei ki nga kaitakaro. Na roto i te whakakotahi i nga mea hanga o Fortnite me te tohu rongonui o Lego, ko te whainga o te keemu ki te tono ki nga kaimori kanorau me te whakauru i nga kaitoro hou ki te ao o Fortnite.