He Tohu Panui Hou mo nga Whanaketanga Hihiko i te Ao petipeti

Na te riihitanga o na tata nei kua hikaka te hapori petipeti. Kua puta ake nga purongo mo te konae raraunga patai mo Grand Theft Auto 5 e kii ana kei te noho te DLC korero kua whakarerea mo te keemu. Ahakoa kaore i te marama tonu nga korero, na tenei whakakitenga i mura te whakaaro i waenga i nga kaiwhaiwhai mo nga mea ka taea te rongoa mo tenei taitara aroha.

Ko te mea whakamiharo ko te kitenga o nga tohutoro mo tetahi waahanga pea ki a Bully, te keemu rongonui kua riro i a ia nga kaiwhaiwhai i roto i nga tau. Ko te mea pouri, kare ano tenei kaupapa i tutuki, ka waiho e nga kaiwhaiwhai kia nui ake nga haerenga ki roto i te ao ohorere o Bullworth Academy. Na te riihanga i whakaara ake te tumanako i waenga i te hunga kaingākau, i te mea e whakaaro ana ratou inaianei ki te hokinga mai pea ki te ao Bully.

I roto i te riihanga motuhake engari he rite tonu te whakahihiri, i tutuki tetahi kaitirotiro kanohi ekara ki runga i tetahi panui LinkedIn kua mukua inaianei i hurahia etahi taitara kaore i panuitia mai i te Gearbox Software. Kei roto i te raarangi nga waahanga e tino tumanakohia ana penei i a Borderlands 4 me Tiny Tina's Wonderlands 2, me tetahi taapiri hou e pai ana ki te kaporeihana Brothers in Arms. Ko enei whakakitenga i whakaohooho i te hikaka o nga kaiwhaiwhai e kore e tatari ki te ruku ki roto i enei ao keemu rumaki.

He mea whakamiharo, te ahua nei kua kite pea te hapori petipeti i tetahi atu tukunga pouri. Ko te Walking Dead: Destinies, i whakaputaina e te kamupene kotahi te kawenga mo te keemu a King Kong e whakahengia nuitia ana, e kii ana kei te whiwhi whakahee pera me nga kereme he kino rawa atu. Ko tenei tauira ohorere kua waiho e nga kaakaro te patai ki nga tikanga whakahaere kounga o te kaiwhakaputa me te tono kia pai ake nga paerewa mo te umanga katoa.

I te mea kei te mau tonu enei riipene i te ao petipeti, kei te tatari nga kaitakaro ki te whakapumautanga mana me etahi atu korero mai i nga kaihanga. He wa whakaihiihi ki te noho hei kaikaro, me enei riipene e whakaatu ana i nga mea kei mua i te ao hurihuri tonu o te petipeti.

Pātai Auau

1. He aha te DLC?

Ko te DLC te tohu "Ihirangi Ka taea te tango." E pa ana ki etahi atu ihirangi ka taea te tango me te taapiri atu ki tetahi keemu ataata i muri i te tukunga. Ka taea e DLC te whakauru i nga taumata hou, nga tohu, nga patu, nga korero pakiwaitara ranei e whakanui ana i te wheako petipeti.

2. He aha te tukunga iho?

Ko te pakiwaitara he wahanga o muri mai, he haere tonu ranei o tetahi keemu ataata i tukuna i mua. I te nuinga o te wa ka hangai i runga i nga korero, nga miihini, me te ao kua whakapumautia i roto i te keemu taketake me te tuku ki nga kaitakaro nga haerenga me nga wheako hou.

3. He aha te mea he cult hit?

Ko te mahi toi e pa ana ki tetahi mahi toi (i tenei keehi, he keemu ataata) e whai ana i te ngakau nui me te ngakau nui i roto i te roopu iti o nga kaiwhaiwhai. He maha nga ahuatanga ahurei, rerekee ranei o nga patu kare e mau ana ki te hunga whakarongo, ka mau tonu te paanga, ahakoa kare pea e eke angitu.

Rauemi:

- Tauira Puna