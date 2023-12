Ka Whakaatuhia e te Maatauranga nga Hua o te Korikori Tonu

Whakarāpopototanga: Ko te rangahau hohonu e whakaatu ana i nga painga maha o nga mahi whakangungu i ia wa hei whakapai ake i te hauora tinana me te hinengaro, te whakarei ake i te mahi hinengaro, me te whakaiti i te mate o nga mate tawhito.

Ko te korikori i nga wa katoa e kiia ana he mea nui mo te oranga katoa, engari ko te rangahau tata nei e whakaatu ana i te maha o nga painga ka puta mai. I whakahaerehia e te roopu o nga kairangahau i te whare wananga rongonui, ka rukuhia e te rangahau nga hua pai o te korikori i nga wa katoa ki te hauora tinana, te oranga hinengaro, te mahi hinengaro, me te aukati i nga mate tawhito.

I kohia e nga kairangahau nga raraunga mai i te 5,000 nga kaiuru, a ko o raatau kitenga i whakaatu he hononga kaha i waenga i te mahi me te pai ake o te hauora tinana. I kitea e ratou ko te hunga e mahi ana i nga mahi whakakori tinana mo te 150 meneti neke atu i te wiki kua iti ake te tupono ki te whakawhanake i nga mate tuuturu penei i te mate ngakau, te mate huka, me te momona. I tua atu, i kitea ko te korikori i nga wa katoa ka pai ake te oranga ngakau, te whakapakari i nga uaua me nga kōiwi, me te whakapai ake i te kaha o te huhu.

I tua atu i nga painga o te tinana, i kitea ano he painga pai ki te hauora hinengaro. Ko te korikori tinana i ia te wa i pa ki te heke o nga tohu o te pouri me te awangawanga, me te pai ake o te wairua me te oranga hinengaro katoa. E whakaponohia ana na te tukunga o nga endorphins i te wa e mahi ana, e mohiotia ana hei whakapai ake i te ahua me te whakaiti i nga taumata ahotea.

I whakamarama ano te rangahau i te hononga i waenga i nga mahi whakangungu me te mahi hinengaro. Ko nga kaiuru i uru ki nga mahi whakakori tinana i whakaatu i te pai ake o te pupuri i te mahara, te piki ake o te aro, me te pai ake o nga pukenga whakaoti rapanga. E tohu ana tenei he nui te paanga o te korikori tinana ki te hauora o te roro, tera pea ka whakaiti i te tupono o te heke o te hinengaro e pa ana ki te pakeke me nga mate neurodegenerative.

Hei whakamutunga, ko tenei rangahau matawhānui e whakaatu ana i te maha o nga painga o te korikori tinana. Mai i te pai ake o te hauora tinana, te oranga hinengaro, me te mahi hinengaro, tae noa ki te aukati i nga mate tawhito, ko te hiranga o te whakauru i nga mahi whakangungu i ia ra, kaore e taea te whakanui. No reira timata te neke, ka kokoti i nga hua o te oranga pai ake, te oranga harikoa.