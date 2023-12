Ko te Voyager 1 Probe a NASA e anga ana ki nga Take Hangarau i te Mokowā Hohonu

Kei te raru a NASA i tenei wa me tana rangahau Voyager 1, i te mea kei te pa tetahi pepeha rorohiko ngaro ki tana korero korero. I puta mai tenei i muri i te ngaronga o te whakapiri ki tana mahanga mahanga, Voyager 2, na te aitua i Akuhata. Ahakoa te whakahou o mua i te marama o Oketopa, ko te take me te "pūnaha raraunga rererangi" o Voyager 1 kei te noho tonu.

I tenei wa kei te mahi nga kaiputaiao o NASA ki te whakatika i te raru, engari he mahi uaua tenei. Ko te Voyager 1, i whakarewahia i te tau 1977 me tana kaupapa ako ki a Jupiter me Saturn, kua neke ake i te 46 tau te pakeke, kei te piriona kiromita te tawhiti atu i te whenua.

He mea nui nga wero whakawhitiwhiti korero, i te mea kei te neke atu i te 1 piriona kiromita te tawhiti o Voyager 24 mai i to maatau ao, e tirotiro ana i nga pito tawhiti o te ao. Tata ki te 22 haora me te 30 meneti te roa o nga whakahau ka tukuna mai i te whenua kia tae atu ki te tirotiro, me tatari ano nga kaiputaiao mo te 45 haora mo te whakautu ki te whakau i te angitu me te kore o ta raatau ngana ki te whakatika i te pepeha.

Ko te take kei roto i te "pūnaha raraunga rererangi" o Voyager 1, kei a ia te kawenga mo te kohikohi raraunga mai i nga momo taputapu i runga i te waka me te tuku ki te whenua ma te waahanga waea. Heoi, kua tukuna e te waeine he tauira tukurua o te kotahi me te kore, ka kore e taea te whakamahi.

Ahakoa te whakaara ano i te punaha raraunga rererangi, ka mau tonu te raru. E kii ana nga miihini NASA he maha nga wiki ka kitea he otinga mo tenei raru hangarau. Ko te tau o te tirotiro me tona waahi mamao ka uaua ake te rapu raruraru.

Ko nga misioni a Voyager kua neke ake i to ratau oranga tuatahi mo te rima tau me te whakarato tonu i nga tirohanga nui ki nga rohe o waho o to tatou punaha solar. Ahakoa ka whakaroa pea nga take hangarau penei i te tuku raraunga putaiao me te hangarau, ko nga rangahau a Voyager he tino whakatutukitanga i roto i te torotoro mokowhiti.