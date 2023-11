Te Maramatanga ki nga Whakahoutanga Hihiko Windows: Te Whakanui i te Tatūnga OS me te Whakaora

No tata nei i hurihia e Microsoft nga whakahou Patch Tuesday mo nga mea e rua Windows 10 me Windows 11 i te Whiringa-a-rangi. Ahakoa kaore pea tenei korero e miharo, he nui ake i nga whakahoutanga auau noa. I whakauruhia ano e te Rapa hangarau he whakahou hihiri hou hei whakarei ake i nga konae Tatūnga o Windows 11 23H2, e pa ana ki te putanga 22H2. Ko tenei whakahoutanga e whai ana ki te whakapai ake i te taumata o nga konae punaha matua, me te whakarite kia pai te wheako.

I tua atu, ka koa nga kaiwhakamahi ki te mohio kua tukuna ano he whakahou hihiri mo te Taiao Whakaora Windows (WinRE). Inaa, ko tenei whakahou e aro ana Windows 11 putanga 21H2. Ahakoa kua kore te putanga 21H2 e whiwhi i te Patch Tuesdays na te mutunga o tana tautoko, ka tuku tonu a Microsoft i nga whakahoutanga hihiri mo WinRE. He mea nui tenei mena he rahua te whakahou i nga ahuatanga, na te mea ka awhina te WinRE pai ake ki te mahi whakaora.

Na, he aha nga whakahoutanga hihiri? E ai ki nga whakamaramatanga a Microsoft i roto i tetahi panui blog hapori Hangarau mo Windows 10 Nga Whakahoutanga Hihiko, he maha nga waahanga kei roto i enei whakahoutanga me te maha o nga kaupapa i te wa o te whakaurunga me te whakaora.

Ko nga whakahoutanga hihiko ko:

1. Whakahoutanga Tatūnga: Ko enei whakahōutanga e aro ana ki te whakatika ki nga tatūnga-rua me nga konae e whakamahia ana i te wa e whakahou ana i nga ahuatanga.

2. Whakahoutanga Haumaru OS: Nga whakahou ki te waahanga "OS haumaru", kei a ia te kawenga mo te whakahou i te Taiao Whakaora Windows (WinRE).

3. Whakahoutanga Taapapa Whakapaipai: Me whakatika hei whakatika i nga take o te tapae ratonga, me te whakarite kia pai te mahi whakahou.

4. Whakahoutanga Huihuinga Hou: Te whakaurunga o te whakahōutanga o te kounga whakahiato hou.

5. Whakahōu Atekōkiri: Ko nga taraiwa hou mai i nga kaihanga kua whakaritea mo te Whakahou Hiringa.

I tua atu i nga whakahoutanga o runga ake nei, kei te pupuri ano te Dynamic Update i nga korero mo te Paanui Reo (LP) me nga waahanga mo te tono (FODs). Ma tenei ka whakarite kei nga kaiwhakamahi nga waahanga katoa e waatea ana i muri i te otinga o te whakahou.

Ka kitea e koe te whakahou hou, KB5033288, i runga i te paetukutuku Microsoft Update Catalog. Heoi, kia mohio koe me whakauru aunoa te whakahou, me te whakakore i te hiahia mo te wawaotanga a-ringa.

Hei whakarāpopototanga, ko nga whakahoutanga hihiri a Microsoft mo Windows 10 me te Windows 11 ehara i te mea ka whakanui noa i te mahinga tatūnga katoa engari ka whakarato ano hoki i te kupenga haumaru mo te whakaora mena kei te rahua te whakahou ahuatanga. Ko enei whakahoutanga e aro ana ki nga momo waahanga nui, me te whakarite i te wheako punaha whakahaere maeneene me te pono.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha nga whakahōu hihiri i roto i Windows?

A: Ko nga whakahōu hihiko he huinga whakahōu e whakapai ake ana i te tukanga tatūnga OS me te whakaora i roto i te take o nga hapa whakahōu āhuatanga. Kei roto i enei whakahoutanga ko nga whakatikanga ki nga konae Tatūnga, nga whakahōutanga ki te Taiao Whakaora Windows (WinRE), te whakatikatika i te taapu, te whakaurunga o te whakahōutanga kounga whakahiato hou, me nga taraiwa hou.

P: Me whakauru a-ringa au i te whakahou hihiri hou?

A: Kaore, me whakauru aunoa te whakahou hihiri. Heoi, ki te hiahia koe ki te whakauru a-ringa, ka kitea e koe te whakahou hou, penei i te KB5033288, i runga i te paetukutuku Microsoft Update Catalog.

P: Ka ahatia nga putea reo me nga ahuatanga i te wa e whakahou ana?

A: Ko nga kohinga reo (LPs) me nga waahanga i runga i te tono (FODs) ka tiakina i te wa o te whakahou. Ma tenei ka whai waahi nga kaiwhakamahi i enei waahanga nui i muri i te otinga o te whakahou.

P: Ka taea e au te whiwhi whakamohoatanga hihiri mo te putanga Windows kore tautoko?

A: Ahakoa karekau pea nga putanga kore tautoko e whiwhi i te Patch Tuesdays, i nga whakahōutanga auau, ka tukuna tonu e Microsoft nga whakahōu hihiri mo nga waahanga whakahirahira penei i te Taiao Whakaora Windows (WinRE) hei whakarite i nga kaha whakaora.